Alegeri in Rusia. Putin nu are rival: ”Este disperat sa-si demonstreze forta”. LIVE TEXT

Urmăriţi desfăşurarea live text a evenimentelor de la alegerile prezidenţiale din Rusia.

UPDATE 08:00 Secţiile de votare s-au deschis duminică dimineaţa la Moscova şi în toată partea centrală a Rusiei pentru alegerile prezidenţiale în care 110 milioane de cetăţeni sunt aşteptaţi la urne. Ziua-maraton a scrutinului a început în urmă cu nouă ore în Kamchatka, Chukotka şi Magadan, regiunile cele mai orientale ale ţării, unde peste numai trei ore secţiile de votare se vor şi închide.

Ca peste tot în ţară, cetăţenii ruşi îşi vor putea exercita dreptul electoral până la ora locală 20,00, după care va începe numărarea voturilor. Întinsul teritoriu al Rusiei acoperă 11 fusuri orare, de aceea ziua votului va dura practic 21 de ore. Scrutinul se va desfăşura în peste 97.000 de secţii în Rusia şi în alte 400 deschise în 145 de ţări.

AFP

UPDATE 07:30 Ruşii care trăiesc în Ucraina nu-şi vor putea exercita dreptul la vot, guvernul de la Kiev anunţând că nu le va permite accesul la consulatele ţării lor deoarece consideră Rusia o ”ţară agresoare” iar alegerile prezidenţiale ca fiind “ilegale”.

UPDATE 07:00 Deşi are 7 contracandidaţi, preşedintele rus nu are concurenţă reală, iar următorul clasat în sondaje are doar 7% din intenţiile de vot.

Singura grijă a lui Putin e participarea, deoarece, dacă ar fi ales cu număr mic de voturi, acest lucru i-ar ştirbi din legitimitate.

Primele secţii s-au deschis sâmbătă ora 22:00, ora României, în Extremul Orient rus, iar ultimele se vor închide diseară, la ora 20:00, în enclava Kaliningrad, cea mai vestică regiune a Rusiei.

AFP

Aflat la putere ca preşedinte sau premier, încă din anul 2000, Vladimir Putin este pe cale să devină cel mai longeviv lider rus de la Stalin încoace.

Şi-a construit campania pe promisiuni de mai bine, făcute oamenilor de rând, şi retorică antioccidentală, organizând chiar demonstraţii ale celor mai moderne arme din dotarea armatei ruse.

AFP

Simon Sebag Montefiore, expert în Rusia: “Este disperat să-şi demonstreze forţa şi să proiecteze putere militară. Asta e formula lui şi a fost formula tuturor liderilor ruşi, de la Romanovi la Stalin: securitate şi prosperitate acasă, glorie în străinătate!”





Mesajul antioccidental s-a accentuat pe finalul campaniei, după otrăvirea la Londra a fostului spion rus Serghei Skripal, pentru care Rusia a fost acuzată deschis. Presa oficială de la Moscova a acuzat Occidentul de rusofobie şi chiar a prezentat cazul Skripal ca pe o conspiraţie antirusă.





“Cei care ne servesc otravă până la urmă o vor înghiţi şi se vor otrăvi ei înşişi”, a avertizat Vladimir Putin.

AFP

Puţin e creditat cu 70% din intenţiile de vot şi, chiar dacă are şapte contracandidaţi, nu există practic rival. Cel mai popular dintre adversari este comunistul Pavel Grudinin, dar acesta are numai 7% din intenţiile de vot.

“Socialismul este cea mai mare realizare a omenirii şi ţara noastră a fost prima care l-a implementat” susţinea în campanie Pavel Grudinin.

AFP

O candidatură de culoare a fost cea a Soniei Sobciak, vedetă de reality-show şi fiica unui apropiat de-al lui Putin, care a pozat însă în adversara acestuia. “Din nefericire, în Rusia avem o glumă: nu-ţi poţi alege părinţii, nu-ţi poţi alege sexul şi nu-ţi poţi alege nici preşedintele!” a declarat Sobciak.

Adevăratul său contestatar, avocatul Aleksei Navalnîi, nu a fost lăsat să candideze şi îşi îndeamnă susţinătorii să boicoteze votul. Iar pentru Putin este cu atât mai importantă o prezenţă ridicată. Aşa că autorităţile au derulat o campanie publicitată provocatoare, intitulată “Votul e doar pentru adulţi”.

Şi nu e singura metodă de a aduce oamenii la urne. În presa occidentală au apărut informaţii despre şefi din instituţii publice care îşi ameninţă subalternii că vor fi daţi afară dacă nu votează.