Alegeri in Turcia. 6 persoane au fost arestate, pentru ca l-ar fi insultat pe Erdogan

Aceasta inseamna prerogative sporite pentru presedintele tarii. Erdogan a votat la Istanbul si a prezis o revolutie democratica.

Recep Tayyip ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: "Turcia, ca sa spun asa, realizeaza o revolutie democratica prin aceste alegeri."

Erdogan a venit la vot impreuna cu sotia sa, cu fiica, sotul acesteia si copiii lor. Cand a iesit din sectia de votare acesta era asteptat de mai multi sustinatori asa ca a facut o baie de multime.

Ulterior, Erdogan a mers la Ankara, de unde a anuntat ca va urmări rezultatele scrutinului.Liderul opozitiei a votat si el. Reprezentant al Partidului Republican, Muharrem Ince este cotat cu 28 la suta din intentiile de vot. Recep Erdogan se bucura de increderea a 44 la suta.

Sase candidati sunt in cursa prezidentialaAlegerile, programate initial pentru luna noiembrie 2019, au loc in conditiile starii de urgenta impuse dupa puciul esuat din iulie 2016. La aceste alegeri, turcii voteaza atat pentru presedinte, cat si pentru deputatul de circumscriptie, introducand doua buletine intr-un singur plic. Cotidianul turc Hurriyet anunta ca 6 persoane au fost arestate cu o zi inainte de scrutinul electoral, pentru ca l-ar fi insultat pe presedintele Recep Erdogan in timp ce se aflau intr-un parc de distractii.

Cine va deveni presedinte acum va avea puteri executive fara precedent in istoria moderna a Turciei, asta ca urmare a schimbarii Constitutiei. Presedintele va prelua si atributiile premierului, functie care dispare de acum incolo. Erdogan este perceput de multi ca un autocrat care a abandonat drumul democratic al Turciei, iar dupa puciul din 2016 guverneaza cu o mana de fier.

In urma loviturii de stat esuate din luna iulie 2016, autoritatile turce au arestat peste 50.000 de persoane, iar 140.000 de functionari publici si militari au fost suspendati din functii ori demisi.