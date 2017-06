Alegeri parlamentare in Marea Britanie, EXIT-POLL. Conservatorii conduc, dar au pierdut din locurile din Parlament

Doar 12 parlamentari ar urma sa-i separe pe conservatori de o majoritate absoluta, care ar reduce la tacere orice opozitie si ar da premierului un mandat extrem de puternic pentru negocierea unei iesiri dure a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Sky News.

Desi vor castiga majoritatea, aceste rezultate reprezinta un mare esec pentru premierul May, care voia sa intareasca pozitia conservatorilor si sa-si consolideze mandatul pentru negocierile de Brexit.

In schimb, laburistii lui Jeremy Corbyn vor castiga 266 de locuri in Camera Comunelor.

Laburistii au cele mai multe sanse sa reprezinta o opozitie puternica in timpul negocierilor de Brexit, avand in vedere ca-si doresc ramanerea pe piata unica europeana a Regatului Unit.

Alte 34 de pozitii vor fi castigate de nationalistii scotieni ai lui Sturgeon, iar 14 pozitii vor merge spre liberal-democratii lui Tim Farron.

UPDATE 00:05 Primele exit-poll-uri arata ca premierul Theresa May nu va obtine majoritatea absoluta pentru care a convocat alegerile anticipate, dar conservatorii vor continua sa fie cea mai mare formatiune din Camera Comunelor.

Astfel, exit-pollurile arata ca Partidul Conservator a castigat alegerile, cu 314 locuri in Parlament, cu 16 mai putin, in timp ce laburistii au obtinut 266 de locuri, in crestere cu 34 de locuri, relateaza BBC.

UPDATE 00:00 Toate sectiile de votare s-au inchis.

UPDATE 19:00 Britanicii sunt chemati astazi, anticipat la urne ca sa isi desemneze Parlamentul si implicit Guvernul care ii va scoate din Uniunea Europeana. Theresa May a facut un pariu riscant sperand ca alegerile sa-i asigure majoritatea absoluta. Insa, dupa evenimentele din ultimele luni, inclusiv 3 atentate teroriste, conservatorii risca sa iasa sifonati din acest scrutin.

Britanicii trebuie sa aleaga intre continuitatea reprezentata de conservatorii Theresei May si schimbarea pe care ar aduce-o laburistii lui Jeremy Corbyn. Avansul de 21 de procente detinut de conservatori in momentul anuntarii scrutinului s-a topit ca prin farmec. Initial din cauza asa numitei "taxe pe dementa" din programul conservatorilor. May voia ca statul sa plateasca pentru ingrijirea batranilor, cu conditia sa-i revina primeasca cea mai mare parte a banilor din vanzarea locuintelor lor.

Pe de alta parte, cele doua atentate teroriste comise in campanie i-au furnizat munitie rivalului ei, Jeremy Corbyn, care a acuzat-o ca a taiat bugetul fortelor de ordine pe cand era ministru de interne.Daca Theresa May va reusi totusi sa castige pariul, va fi, in parte, datorita hotararii de care da dovada in legatura cu iesirea din Uniunea Europeana.

Si pentru Corbyn, ultima zi de campanie a fost un adevarat maraton. Programul lui Corbyn include cresteri de taxe pentru cei care castiga peste medie, majorarea taxei pe corporatii la 26% si concesii in negocierile cu Bruxelles-ul pentru a evita iesirea din Uniune fara un acord.

UPDATE 18:00 In ultimele ore de vot studentii au facut cozi pentru a-si exprima optiunile.

#Voted! Huge queue of almost entirely 18-24 yr olds. No dogs though!#GeneralElection17 #GE2017 #Vote2017 https://t.co/S0DJo9bDE6 pic.twitter.com/vjD9unqiGc

— Sally Le Page (@sallylepage) June 8, 2017

UPDATE 12:15 Premierul Theresa May si principalul sau rival, Jeremy Corbyn, au votat joi dimineata, in alegerile generale convocate anticipat in Marea Britanie, relateaza The Guardian.

Theresa si Philip May au votat la o sectie de vot din Sonning, Berkshire, in jurul orei locale 9.30 (11.30 ora Moldovei).

Ea a salutat presa vesela, inainte de intra in sectia de vot.

Pantofii purtati de premier, cu imprimeu de leopard, au atras atentia presei, care i-a numit “pantofii norocosi” ai sefei Guvernului.

Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a votat la o scoala din Holloway, in nordul Londrei. El le-a multumit sustinatorilor sai si s-a declarat “mandru” de campania sa.

La randul sau, premierul scotian Nicola Sturgeon, a votat la Glasgow, impreuna cu sotul ei.

UPDATE 11:20 Facebook nu functioneaza pentru utilizatorii din Marea Britanie chiar in ziua alegerilor, scrie Independent. Desi partidele au investit milioane de lire in campanii pe retelele sociale, reteaua sociala nu le permite joi utilizatorilor britanici sa posteze sau sa distribuie postari, ci doar sa isi acceseze propriile conturi.

Sectiile de vor s-au deschis pe tot teritoriul Marii Britanii, la ora locala 7 (9 ora Romaniei), alegatorii fiind chemati sa isi aleaga viitorul legislativ si sa se pronunte asupra continuitatii reprezentate de conservatorii Theresei May sau schimbarii reprezentate de laburistii lui Jeremy Corbyn. Scrutinul are loc pe fondul securitatii sporite, dupa valul de atentate din ultimele luni. Aproape 47 de milioane de britanici sunt asteptati joi la cele peste 40.000 de sectii de vot deschise in tara, pentru a-si alege cei 650 de parlamentari, relateaza BBC News.

Conservatoarea Theresa May, care i-a luat locul lui David Cameron dupa referendumul pentru Brexit, a convocat acest scrutin anticipat dorind sa-si consolideze pozitia in negocierile care vor urma cu Uniunea. Numai ca socoteala din targ nu se potriveste cu cea de acasa, iar conservatorii risca sa iasa cam sifonati din acest scrutin.

:Brexitul nu e un proces, ci o oportunitate. Este sansa acestei generatii de a contura un viitor mai luminos pentru tara noastra”, spunea Theresa May. Cand premierul a decis sa convoace alegeri anticipate, in aprilie, conservatorii aveau un avans de 21% in sondaje, cum nu mai avusesera de pe vremea lui Margaret Thatcher. Insa acesta a inceput sa se topeasca, mai intai din cauza asa numitei "taxe pe dementa" din programul conservatorilor. May voia ca statul sa plateasca pentru ingrijirea batranilor, cu conditia sa-i revina cea mai mare parte a banilor din vanzarea locuintelor lor.

Cele doua atentate teroriste comise in campanie i-au dat insa munitie rivalului ei, Jeremy Corbyn, care a acuzat-o ca a taiat bugetul fortelor de ordine cand era ministru de interne. Iar avansul conservatorilor a scazut pana la 6% inainte de vot. Sondajele ar putea sa se insele, cum au mai facut-o in ultimii ani.

De partea cealalta a baricadei se afla fenomenul Corbyn, un laburist cu orientare pronuntat de stanga, cu priza la tineri si comparat adesea cu americanul Bernie Sanders. Programul sau include cresteri de taxe pentru cei care castiga peste medie, cresterea taxei pe corporatii la 26% si concesii in negocierile cu Bruxelles-ul, pentru a evita iesirea din Uniune fara un acord.

Insa Corbyn a reusit si sa indeparteze o parte din electoratul traditional laburist. In Bridgent, Tara Galilor, oamenii voteaza cu laburistii din tata in fiu, dar anul acesta spun ca vor face ceva ce parea de neconceput. “Tin minte o vreme, cand eram copil, cand, daca as fi spus ca ii voi vota vreodata pe conservatori, parintii mei m-ar fi renegat”, spune un localnic.

Pe langa pozitionarea prea de stanga, Jeremy Corbyn a fost acuzat de ambiguitate in privinta IRA si statutului Irlandei de Nord. Dupa atentatele de la Manchester, a declarat ca Marea Britanie s-a expus atentatelor, implicandu-se in conflicte din alte tari, precum Libia.