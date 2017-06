Alegeri parlamentare in Marea Britanie. Niciun partid nu va avea majoritatea. UKIP: "Brexit-ul este pus in primejdie"

Desfasurarea evenimentelor, livetext:

UPDATE 8:22 Prezenta la vot a fost de 76%.

UPDATE 8:05 631 din cele 650 de locuri din Parlament au fost ocupate. Conservatorii au 307, Laburistii - 257, SNP - 34, iar Liberal-Democratii - 12.

UPDATE 7:50 Liderul UKIP, Paul Nuttall, a acuzat-o joi noaptea pe Theresa May ca a pus in primejdie Brexit-ul, dupa ce primele exit-poll-uri au sugerat pierderea majoritatii de catre conservatori si posibilitatea formarii unei coalitii de guvernarea de catre laburistii lui Jeremy Corbyn sau un nou blocaj politic in Camera Comunelor, transmite BBC.

”Daca exit-poll-urile sunt adevarate, atunci Theresa May a pus in primejdie Brexit-ul. Am spus de la inceput ca aceste alegeri sunt gresite. Orgoliu excesiv!”, a scris Nuttall intr-un mesaj postat pe Twitter.

UPDATE 7:40 Se confirma in acest moment faptul ca niciun partid nu va avea majoritatea in Parlament.

UPDATE 7:00 Laburistii au obtinut 256 - cu 30 mai multe -, liberal-democratii 12 - cu cinci mai multe -, iar SNP 34 - cu 18 mai putine, potrivit The Guardian.

In total 192 de femei au fost alese joi - un record, potrivit The Associated Press.

In fostul Parlamentul erau 191 de femei, reprezentand 29,4% din cele 650 de mandate.

In 2010, 143 de femei au fost alese parlamentar, recordul britanic la acest capitol.

Acest rezultat este inregistrat la 104 ani de la moartea sufragetei Emily Wilding Davison, care si-a dedicat viata luptei pentru ca femeile britanice sa aiba dreptul sa voteze.

Multi britanici au scris pe retele socializare despre rolul important al lui Davison si sufragetelor.

Theresa May promite stabilitate pentru tara dupa ce a castigat alegerile in circumscriptia sa din Maidenhead

Premierul Theresa May a declarat vineri dimineata ca tara are nevoie de o perioada de stabilitate si conservatorii isi vor indeplini aceasta datorie, fara sa comenteze rezultatele dreptei in alegerile generale din Marea Britanie, in timp ce si-a acceptat victoria in circumscriptia din Maindenhead, transmite Sky News.

”Este o onoare uriasa si un privilegiu sa fiu aleasa in aceasta circumscriptie. Promit ca voi continua sa muncesc pentru toti membrii cirscumscriptiei mele. In timp ce ne uitam in intreaga tara, rezultatele incep sa curga. inca nu am vazut o imagine completa, dar aceasta tara are nevoie de o perioada de stabilitate”, a indemnat premierul conservator in timp ce si-a acceptat victoria in Maindenhead.

De asemenea, aceasta a reusit sa obtina cu 2.000 de voturi mai mult decat in ultimele alegeri generale, in vreme ce liderul laburist a castigat un surplus de peste 10.000 de voturi in circumscriptia sa din Islington North.

May a precizat ca va livra o perioada de stabilitate, daca cele mai multe pozitii vor fi castigate de conservatori, fara sa mentioneze formarea unei coalitii de guvernare.

May trebuie sa-si revizuiasca pozitia dupa aceasta campanie electorala ”teribila”, o indeamna o parlamentara conservatoare

Premierul britanic Theresa May ar trebui sa-si revizuiasca pozitia dupa o campanie electorala ”teribila” in urma careia Partidul Conservator urmeaza sa-si piarda majoritatea in Parlament, a apreciat vineri o parlamentara din cadrul formatiunii, Anna Soubry, relateaza Reuters.

May ”se afla intr-o pozitie foarte dificila. Este o femeie remarcabila si foarte talentata si nu-i este frica de decizii dificile, iar acum este evident ca trebuie sa-si revizuiasca pozitia”, a declarat Soubry pentru BBC.

”Theresa si-a pus amprenta pe aceasta campanie. Ea isi asuma responsablitatea, asa cum o face intotdeauna, iar eu stiu ca o va face, pentru conducerea campaniei”, a adaugat ea.

Corbyn i-a cerut demisia premierului, dupa ce consevatorii par ca au pierdut majoritatea in Camera Comunelor

Jeremy Corbyn a lansat vineri dimineata critici dure la adresa premierului conservator, cerandu-i sa plece de la guvernare dupa ce rezultatele partiale si proiectiile mass-media indica o pierdere a majoritatii conservatoare si un mare esec pentru Theresa May, care a convocat anticipatele in speranta de a-si intari mandatul parlamentar pentru negocierea Brexit-ului, transmite The Telegraph.

”A dorit un mandat... bine, atunci mandatul pe care l-a primit consta in pierderea unor scaune conservatoare, voturi pierdute, sprijin pierdut si incredere pierduta. De fapt, cred ca asta este destul”, a declarat Corbyn in discursul de acceptare a victoriei din circumscriptia Islington North.

De asemenea, acesta a mentionat ca premierul nu a reusit sa obtina ce si-a propus, adica intarirea mandatului parlamentar si reducerea la tacere a opozitiei inainte de inceperea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din UE.

”Aceste alegeri au fost convocate de catre premier pentru a dobandi o majoritate mai mare, prin care sa-si afirme autoritatea. Aceasta campanie electorala s-a desfasurat in ultimele sase saptamani, iar eu am calatorit prin intreaga tara si politicile s-au schimbat”, a declarat liderul laburist la Londra.

De asemenea, acesta a mentionat ca premierul a pierdut increderea alegatorilor si ar trebui sa demisioneze de pe Downing Street.