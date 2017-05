Alegeri prezidentiale in Franta. Emmanuel Macron, castigator aproape sigur in fata "candidatei poporului", Marine Le Pen

Liberalul pro-european Emmanuel Macron si populista de extrema-dreapta izolationista Marine Le Pen se infrunta in scrutinul de duminica. Ultimele sondaje il crediteaza pe Macron, cu 62% din intentiile de vot, dar preconizeaza si cel mai mare absenteism la urne din ultima jumatate de secol.

Multi francezi merg astazi la urne cu gandul sa aleaga raul cel mai mic."Suntem campionii votului impotriva cuiva, in locul votului pentru cineva. Se spune ca in primul tur alegi si in al doilea elimini. Pentru ca Marine Le Pen a ajuns in turul doi, voi vota pentru Macron", spune un alegator

Emmanuel Macron, candidat prezidential: "Stiu ca multi vor vota pentru mine pentru a bloca o victorie a Frontului National. Vreau sa le spun ca respect asta si ca sunt pe deplin constient ca pe 7 mai nu promovez un proiect politic, ci lupt pentru Republica si pentru o democratie libera."

Autointitulata "candidata a poporului", Marine Le Pen, si-a prezentat rivalul drept reprezentantul elitelor, care va duce mai departe politicile lui Francois Hollande, sub mandatul caruia a fost ministru al economiei. “Macron este candidatul elitelor, al oligarhilor, al marilor interese private. Macron este candidatul continuitatii, a unei continuitati morbide, pline de cadavrele slujbelor relocate si de ruinele companiilor falimentare."

Liberalul Macron, in schimb, a incercat sa scoata in evidenta lipsa de substanta din programul candidatei de extrema dreapta. "Doamna Le Pen militeaza pentru nimic. Doamna Le Pen exploateaza mania si ura. Face selfie-uri cu oamenii si le promite: "Cu mine, lucrurile se vor schimba. Vom taxa importurile."

Cei doi au pozitii diametral opuse in ceea ce priveste locul Frantei in Uniunea Europeana si NATO. Franta este un aliat important din NATO si a desfasurat recent raiduri impotriva Statului Islamic. Dar, Le Pen prefera Rusia partenerilor occidentali. Pe plan economic, Le Pen vrea iesirea din Zona Euro, ceea ce ar provoca haos pe piete si ar avea repercusiuni pe termen lung, imposibil de prevazut asupra ratelor de schimb, a politicilor comerciale si a normelor economice ale Uniunii Europene.

"O spun raspicat: o sa fac la fel ca Donald Trump. Companiile care isi muta productia in afara Frantei nu-si vor putea vinde produsele in Franta fara sa plateasca taxe" , a anuntat Le Pen.

Agenda lui Emmanuel Macron este insa proeuropeana, bazata pe o abordare economica neoliberala si pe o atitudine moderata in chestiuni sociale. Mai ales ca a fost bancher de investitii, asa ca vorbeste de reducere taxelor pentru corporatii, de reforma sistemului de pensii, de taierea fondurilor cheltuielilor publice.