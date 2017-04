Alegeri prezidentiale in Franta. Urnele s-au inchis. Proiectii: Emmanuel Macron si Marine Le Pen se lupta in turul II

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR

UPDATE ORA 21:15 Prezidentiabilul En Marche, Emmanuel Macron, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, potrivit exit-poll-urilor publicate imediat dupa inchiderea urnelor de mai multe organizatii din Franta. Sondajul Ipsos arata ca Emmanuel Macron se va confrunta in al doilea tur al cursei pentru palatul Elysee cu Marine Le Pen, transmite Reuters.

Sondajul Ipsos il arata cu 23,7% din voturi pe Emmanuel Macron, urmat cu 21,7% din sufragii de Marine Le Pen. De asemenea, candidatul de centru-stanga este primul clasat si in estimarile Harris Interactive, cu 23% din voturi fata de cele 22% de sufragii adunate de presedinta Frontului National.

UPDTE ORA 21:10 Primele proiectii dupa inchiderea urnelor ii arata pe Emmanuel Macron si Marine Le Pen in turul 2, relateaza AFP si AP.

#BREAKING Macron, Le Pen shown ahead in French presidential race: projection pic.twitter.com/SZfX3PqM8r

— AFP news agency (@AFP) April 23, 2017

UPDATE ORA 21:00 Toate sectiile de votare s-au inchis la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) in intreaga Franta, dupa ce doar sectiile din marile orase franceze au ramas deschise cu o ora mai mult pentru a face fata fluxului ridiciat de votanti care au avut de ales intre 11 candidati in cele mai imprevizibile alegeri prezidentiale din istoria recenta a Republicii a V-a.

UPDATE ORA 20:00 Candidatul En Marche, Emmanuel Macron, ar urma sa fie primul care intra in al doilea tur al alegerilor prezidentiale cu 24% din voturi, fiind urmat de cele 22% din sufragii adunate de Marine Le Pen, potrivit unor sondaje realizate la urne de jurnalistii belgieni de la postul de televiziune RTBF. Legislatia electorala este extrem de dura si interzice presei franceze sa publice sondaje inainte de inchiderea sectiilor de votare din Hexagon, transmite Le Derniere Heure.

De asemenea, pe pozitia a treia este clasat cu 20,5% din voturi conservatorul Francois Fillon, care este urmat cu 18% de Jean-Luc Melenchon. Prezidentiabilul extremei-stangi conduce totusi in coloniile si teritoriile de peste mari ale Frantei. In St. Pierre si Miquelon, Melenchon ar urma sa obsina prima pozitie cu 35,45% din voturi, fiind urmate de Marine Le Pen si Emmanuel Macron.

De asemenea, prezidentiabilul de extrema-stanga este primul clasat cu 24,72% din sufragii si in Matinica, unde este urmat cu 24,29% din voturi de candidata Frontului National. Macron este primul clasat in sectiile de votare din Canada si Statele Unite.

Presa belgiana avertizeaza cu privire la siguranta acestor sondaje realizate la urne, intrucat legislatia electorala extrem de dura interzice institutiilor franceze sa publice exit-poll-uri inainte de inchiderea urnelor din Hexagon. UPDATE ORA 18:30 Activistele Femen au declansat o interventie a autoritatilor franceze in localitatea miniera Henin-Beaumont, dupa ce au protestat topless si cu masti care o reprezinta pe Marine Le Pen in apropierea sectiei unde a votat prezidentiabila Frontului National, scriu jurnalistii belgieni de la RTBF.

Aproximativ zece activiste feministe au fost arestate de autoritatile franceze in Henin-Beaumont. De asemenea, politistii l-au arestat si pe fotograful francez Jacob Khrist, care lucreaza pentru grupul media Hans Lucas.

Reprezentantii Hans Lucas nu au reusit sa determine motivele arestarii lui Jacob Khrist in timpul protestului Femen. Nu este pemntru prima data cand activistele feministe pertuba un eveniment la care participa Marine Le Pen. Saptamana trecuta, o activista feminista a urcat cu un buchet de flori pe scena unde tinea un discurs prezidentiabila Frontului National.

UPDATE ORA 18:00 Ministerul de Interne a anuntat ca 69,42% dintre alegatorii francezi s-au prezentat la urne pana la ora locala 17.00 (18.00 ora Romaniei), iar sectiile de votare vor ramane deschise pana la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) in marile orase, in vreme ce cele mai multe sectii se inchid cu o ora mai devreme in Hexagon, transmite Le Parisien.

De asemenea, toti cei 11 candidati au votat in prima parte a zilei in sectii din intreaga Franta. Analistii se asteapta ca prezenta la urne sa ajunga pana la ora inchiderii sectiilor la 80%, iar multi parizieni au stat pana la o ora la coada pentru a vota in mai multe sectii cu probleme din capitala Hexagonului. 28,54% dintre alegatorii francezi s-au prezentat la urne pana la ora locala 12.00 (13.00 ora Romaniei), adica peste prezenta de vot anticipata de analisti, sugerand o mobilizare a votantilor in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta.

UPDATE ORA 17:10 Alegatorii francezi asteapta in cozi lungi pentru a putea sa voteze la sectiile deschise in strainatate, timpul de asteptare fiind de peste trei ore la o sectie din metropola canadiana Montreal. Intre timp, reprezentantii ministerului de Externe sustin ca prezenta ridicata la urne nu a creat probleme majore la sectiile deschise in strainatate, relateaza BBC News.

97k French Londoners registered to vote. Thousands queuing determined to be heard in most unpredictable & tightest election for a generation pic.twitter.com/DdrgK8IyRL

— Sarah Hajibagheri (@SaraHajibagheri) April 23, 2017

De asemenea, ministerul responsabil cu organizarea alegerilor in afara granitelor franceze a precizat ca prezenta ridicata la urne a dus la crearea cozilor din Montreal. Alegatorii francezi s-au mobilizat in multe orase din intreaga lume pentru a vota in primul tur al alegerilor prezidentiale. Analistii cred ca prezenta ridicata la urne va fi cruciala pentru oprirea ascensiunii candidatei Frontului National, Marine Le Pen. Cozi lungi s-au format si in mai multe capitale europene, precum Londra si Berlin.

UPDATE ORA 17:00 Autoritatile franceze au anuntat ca toate alertele de securitate inregistrate pana in acest moment s-au dovedit a fi false, iar o sectie de votare a fost evacuata dupa descoperirea unei masini abandonate in localitatea Besancon, situata in apropiere de Dijon. Ulterior, politistii au gasit o arma in masina furata si abandonata cu motorul pornit, dar nu exista nicio amenintare pentru alegatorii din Besancon. ”Nu este vorba de o actiune terorista, este o treaba care tine de legea penala”, a declarat directorul securitatii publice din regiunea Doubs, Benoit Desferet.

First round of French presidential election. #Presidentielle2017 aaaa@jeffpachoud@JSEvrard & Frederic Florin pic.twitter.com/py3QsQ4RPQ

— AFP Photo (@AFPphoto) April 23, 2017

UPDATE ORA 15:00 Primii doi clasati in sondaje au votat duminica in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta: Emmanuel Macron (39 de ani) a votat impreuna cu sotia sa Brigitte (64 de ani) in statiunea Le Touquet, in vreme ce Marine Le Pen (48 de ani) a mers la o sectie din localitatea Henin-Beaumont, transmite France Presse.

Emmanuel si Brigitte Macron au votat chiar in cladirea primariei unde s-au casatorit in urma cu zece ani, acestia fiind insotiti de o multime de sustinatori si jurnalisti. Insa, Marine Le Pen a preferat sa voteze in fostul oras minier Henin-Beaumont, unde primar este un membru al Frontului National.

UPDATE ORA 14:00 Presedintele Frantei, Francois Hollande, a votat duminica dimineata in primul tur al alegerilor prezidentiale, acesta prezentandu-se la urne in circumscriptia sa electorala din localitatea Tulle. Liderul francez a votat in jurul orei locale 10.00 (11.00 ora Romaniei), fiind inconjurat de o multime de sustinatori in timp ce se pregateste sa paraseasca palatul Elysee, transmite Le Parisien.

Hollande a dat mana cu localnicii ca de fiecare data cand ajunge in circumscriptia sa electorala, desi a fost inconjurat de un numar ridicat de agenti de securitate ca urmare a atacului jihadist de pe Champs-Elysees. Inainte de a ajunge presedinte, Francois Hollande a fost primar in perioada 2001-2008 in localitatea Tulle. Sustinatorii i-au inmanat cadouri si acesta a plecat din sectie in ropote de aplauze, intreptandu-se spre Paris.

”Trebuie sa traim fara nostalgie, doar cu speranta si vointa... Nimic nu se incheie”, a declarat liderul fracez in fata camerelor de filmat din Tulle. De asemenea, acesta a precizat in fata jurnalistilor ca intotdeauna are emotii la urne, mai ales cand el nu se regaseste pe buletinele de vot. Francois Hollande a sustinut ca nu se numara printre alegatorii indecisi si i-a asigurat pe francezi ca s-au luat toate masurile pentru a li se permite exercitarea dreptului fundamental de a vota.

UPDATE ORA 13:20 Franta: 28,54% dintre alegatorii francezi au votat pana la ora locala 12.00 in primul tur al alegerilor prezidentiale Ministerul de Interne a anuntat ca 28,54% dintre alegatorii francezi s-au prezentat la urne pana la ora locala 12.00 (13.00 ora Romaniei), adica peste prezenta de vot anticipata de analisti, sugerand o mobilizare a votantilor in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, transmite Le Parisien. O prezenta la vot ridicata va fi cruciala pentru a-i departaja pe primii patru clasati in sondaje si pentru a o indeparta pe prezidentiabila de extrema-dreapta de palatul Elysee. In 2012, 28,29% din alegatori au votat pana la ora locala 12.00 in primul tur al scrutinului prezidentiabil din Franta.

In mod traditional, alegerile prezidentiale franceze aduna o prezenta de aproximativ 80% din cei 47 de milioane de cetateni care au drept de vot in Hexagon. De asemenea, cea mai mare prezenta de vot pana la ora pranzului a fost inregistrata in primul tur al alegerilor prezidentiale din 2007, atunci cand 31,2% din votanti s-au prezentat la urne. Mai multe personalitati au votat deja si au cerut francezilor sa mearga la urne in cele mai imprevizibile alegeri din ultimele decenii, inclusiv cantareata Carla Bruni-Sarkozy si sefa FMI Christine Lagarde.

UPDATE ORA 13:00 Autoritatile franceze au anuntat duminica dimineata evacuarea unei sectii de vot din localitatea Besancon, situata in apropiere de Dijon. Potrivit primelor informatii, autoritatile au decis sa evacueze sectia dupa ce un autovehicul furat a fost abandonat in apropiere, acesta avand inclusiv motorul pornit, transmite Reuters.

Martorii au urcat pe retelele sociale mai multe fotografii, care ii arata pe soldatii puternic inarmati in fata sectie din Besancon.

Bureaux de vote fermés à Besançon. #images pic.twitter.com/zqSpdPsqDu #police

— Police24_7 (@Police24_7) April 23, 2017

Acesta este primul incident de securitate semnalat in ziua alegerilor prezidentiale din Franta.

Serviciile de securitate au avertizat ca exista un risc ridicat pentru un atentat militant in ziua primului tur pentru palatul Elysee.

UPDATE ORA 9:00 In Franta s-au deschis cele 66.546 sectii de vot, care se vor inchide la ora 20:00. Ministrul de Interne va anunta la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) primele rezultate preliminare

In Franta, sectiile de vot s-au deschis la ora locala 8.00 (9.00 ora Romaniei), in vreme ce alegatorii au inceput sa voteze inca de sambata in teritoriile franceze de peste mari, inclusiv in Guadelupa si Martinica. Alegatorii pot vota la una din cele 69.245 de sectii de vot deschise atat in Hexagon, precum si in teritoriile de peste mari ale Frantei. Pe teritoriul tarii, cele 66.546 de sectii de vot se vor deschide la ora locala 8.00 (9.00 ora Romaniei) si se vor inchide la ora locala 19.00 (20.00 ora Romaniei) – cu o ora mai tarziu decat la prezidentialele precedente, pentru a evita riscul divulgarii rezultatelor. Totusi, sectiile vor ramane deschise pana la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) in marile orase din Franta.

In unele colonii si teritorii franceze de peste mari, votul a inceput de sambata. Este vorba despre Guadalupe, Guyana Franceza, Martinica, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon si Polinezia. In Reunion, Mayotte si in Noua Caledonie, votul se va derula simultan cu cel din Franta.

Primul tur al alegerilor va avea loc sambata si in ambasadele si consultatele de pe continentul american, inclusiv in Hawaii. I

In 2017, in cursa prezidentiala se afla Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoit Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon si Philippe Poutou.

Merita aminitit ca niciun rezultat fie partial sau definitiv, cu exceptia celor privind rata de participare, nu va putea sa fie comunicat inainte de inchiderea ultimelor sectii de vot din Hexagon, adica dupa ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei).

La ora locala 12.00 (13.00), ministrul de Interne va anunta primele date despre rata de participare.

Analistii sustin ca rata de participare va juca un rol extrem de important in aceste alegeri prezidentiale, pentru ca aproximativ o treime dintre alegatorii francezi au ramas indecisi pana in ajunul primului tur. Marine Le Pen va beneficia cel mai mult de o rata scazuta de participare la alegeri, in vreme ce o rata mare ar putea sa insemne o victorie pentru un candidat mai moderat, precum Emmanuel Macron.

Ministrul de Interne va anunta la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) primele rezultate preliminare, care in mod traditional au indicat cine va ajunge in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, desi sondajele nu au fost niciodata atat de stranse ca in prezent, cu doar patru puncte procentuale intre primii patru clasati: 23% pentru Emmanuel Macron si Marine Le Pen, 19,5% pentru Jean-Luc Melenchon si 19% pentru Francois Fillon.

Legislatia franceza impune amenzi ridicate pentru orice organizatie care incearca sa publice rezultatele unor exit-poll-uri inainte de inchiderea urnelor, dar legea a fost evitata in ultimele alegeri prezidentiale prin realizarea unor stiri despre un meci fictiv dintre Ungaria si Olanda. Ungaria reprezentandu-l pe prezidentiabilul conservator Nicolas Sarkozy, iar Olanda pe socialistul Francoisn Hollande.

De asemenea, primul tur al alegerilor prezidentiale se desfasoara in conditii de securitate sporite, dupa atacul jihadist din urma cu trei zile asupra politistilor de pe bulevardul Champs-Elysees. Un politist si-a pierdut viata, iar alti doi au fost raniti atunci cand un presupus jihadist a deschis focul cu o arma Kalasnikov asupra unei dube a autoritatilor de pe aglomeratul bulevard parizian, fortandu-i pe cei mai multi candidati sa renunte la evenimentele electorale din ultima zi de campanie, cu exceptia prezidentiabilului de extrema-stanga Jean-Luc Melenchon.

Jihadistii Statului Islamic au revendicat imediat atacul asupra politistilor parizieni, dar l-au identificat gresit pe atacator drept Abu Yussef Belgianul, fiind in realitate vorba de un cetatean francez pe nume Karim Cheurfi. Totusi, acest atac jihadist a ridicat intrebari serioase despre masurile de securitate din preajma alegerilor anticipate, dupa noua luni de relativ calm in Franta.

Un alt incident a avut loc chiar in ajunul primului tur al alegerilor prezidentiale, atunci cand autoritatile au arestat un suspect care i-a amenintat cu un cutit pe jandarmii din Gara de Nord. Analistii au sustinut ca atacul jihadist ar putea sa zguduie serios infruntarea electorala dintre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Francois Fillon si Jean-Luc Melenchon.

Primii doi clasati in scrutinul de duminica se vor lupta in al doilea tur al cursei pentru palatul Elysee.

Autoritatile pariziene au suplimentat numarul politistilor desfasurati duminica pentru a asigura securitatea la sectiile de vot din capitala, in vreme ce masuri suplimentare de securitate au fost luate in intreaga Franta.

”Se va asigura un gardian suplimentar si o consolidare a personalului la orice sectie de vot care are nevoie de aceste masuri”, a declarat un oficial al primariei metropolei Paris.

Aproximativ 50.000 de politisti si jandarmi, precum si 7.000 de soldati, vor fi desfasurati duminica pentru a-i proteja pe alegatorii din Franta.

Pana acum, sondajele aratau ca alegatorii francezi sunt mai ingrijorati de locuri de munca si de starea economiei, decat de securitate si terorism, dar aceste rezultate ar putea sa se schimbe dupa atacul jihadist de pe Champs-Elysees.

Marine Le Pen a incercat imediat sa foloseasca atacul jihadist pentru a se prezenta drept singura alternativa care va apara tara de radicalii islamisti, cerand extradarea imediata a cetatenilro straini care sunt monitorizati de serviciile de securitate din Franta.

”Acest razboi impotriva noastra este neincetat si nemilos”, a declarat presedinta Frontului National. Fillon si Macron s-au grabit sa promita ca vor apara tara de terorism dupa ce ajung la palatul Elysee.

”Unii nu au luat toate masurile impotriva acestui rau”, a declarat Fillon. Insa, Macron a aruncat vina pe actiunile administratiei conservatoare pentru taierea locurilor de munca din agentiile de informatii, care a dus la slabirea securitatii Frantei.

”Nu ingenuncheati in fata fricii”, i-a indemnat prezidentiabilul de centru-stanga pe alegatorii sai. Jean-Luc Melenchon a fost singurul candidat dintre primii patru clasati care si-a continuat vineri programul de campanie in ciuda atacului de pe Champs-Elysees.

Acestea sunt primele alegeri prezidentiale din istoria Republicii a V-a care se desfasoara sub o stare de urgenta, implementata in urma cu un an si jumatate dupa atentatele din Paris. In total, 230 de persoane si-au pierdut viata in atentatele teroriste care au zguduit in ultimii doi ani Franta.