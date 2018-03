Alegeri prezidentiale in Rusia. Primele rezultate exit-poll: 73,9% din totalul voturilor pentru Putin - FOTO si VIDEO

UPDATE 20:10 Potrivit primelor rezultate exit-poll, Vladimir Putin şi-a câştigat cel de-al patrulea mandat la Kremlin cu 73.9% din totalul voturilor, anunţă AFP.

#BREAKING Russia's Vladimir Putin wins fourth Kremlin term with 73.9% of vote, according to an exit poll pic.twitter.com/KReCyZ58ju — AFP news agency (@AFP) 18 марта 2018 г.

De altfel, singura necunoscută a acestui scrutin a fost prezenţa la urne. Ultimele secţii se vor închide în enclava Kaliningrad, cea mai vestică regiune a Rusiei.

Îmbrăcat în costum negru şi cravată vişinie, Vladimir Putin a votat la Academia de Ştiinţe din Moscova dis de dimineaţă, grăbit să scape de grijă, ca să-şi vadă de treburile cu adevărat....importante.

Aflat la putere ca preşedinte sau premier încă din anul 2000, Vladimir Putin este pe cale să devină cel mai longeviv lider rus de la Stalin încoace.

Şi totuşi, încă de la prânz au început să circule înregistrări care dovedesc fraude grosolane. În mai multe secţii de votare au fost filmaţi membri ai comisiei electorale îndesând numeroase buletine în urne.

De asemenea, Alexei Navalnai citează observatori ai mişcării sale, care povestesc despre alegători aduşi cu autobuzele la vot încă de la prima oră a zilei.

Garry Kasparov, preşedintele Human Rights Foundation: ”Dacă ai în oraş un singur restaurant, după ce toate celelalte au fost incendiate până la temelie, se mai cheamă că acel restaurant e popular? Dacă Putin e într-adevăr popular, de ce nu a avut o campanie normală? De ce n-a permis unora că Navalnai să candideze? În întreaga lui carieră politică, Putin n-a participat nici măcar la o dezbatere.”

În campanie, Putin a promis ruşilor de rând creşterea nivelului de trai şi a speranţei de viaţă şi s-a falit cu armele moderne din dotarea armatei. Pe de altă parte, el a apăsat pe pedala retoricii antioccidentale, mai ales după ce Occidentul a acuzat pe şleau Rusia de otrăvirea, în Anglia, a fostului spion rus Serghei Skripal.

Vladimir Putin, preşedintele în exerciţiu al Rusiei: “Cei care ne servesc otravă, până la urmă o vor înghiţi şi se vor otrăvi ei înşişi.”

Creditat cu 70% din intenţiile de vot, Putin n-a avut, practic, rival.

Matthew Chance, corespondent CNN: ”Mai mult decât controlul strict al presei, îl ajută faptul că politicienii din opoziţie au fost ucişi, reduşi la tăcere ori excluşi din procesul electoral. Liderului opoziţiei rus, Alexei Navalnai, nu i s-a permis să candideze din cauza unei condamnări penale, pe care el o descrie drept motivată politic.

Este însă adevărat şi că numeroşi ruşi sunt susţinători statornici ai lui Putin. Amestecul în alegerile din SUA, intervenţia din Ucraina, dopajul sistematic al olimpicilor ruşi, prezenţa militară în Siria sunt tot atâtea teme care - pe plan extern - atrag acuzaţii serioase împotriva lui Vladimir Putin, dar în acelaşi timp îi permit să proiecteze acasă imaginea unui jucător redutabil pe scena internaţională. Fireşte că asta e o strategie riscantă: a atras deja sancţiuni internaţionale, care ar putea escalada, implicând chiar şi acum o povară economică pentru mulţi ruşi.”

Cronologia evenimentelor:

ora 16.30 Potrivit ABC News, Comisia Electorală a anunţat că prezenţa la vot la ora 17.00 (ora locală) era de 51,9 % din numărul total al alegătorilor, care este de aproape 111 milioane de cetăţeni.

ora 14.40 Cetăţean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat la Paris pentru alegerile prezidenţiale din Rusia, informează ambasada Rusiei în Franţa, relatează AFP, potrivit Agerpres.

“Putem să vă confirmăm că a votat deja”, a anunţat reprezentanţa diplomatică de la Paris, precizând că a publicat pe Twitter şi Facebook o fotografie cu actorul francez pe cale să introducă buletinul de vot în urnă.

“Gerard Depardieu a votat la biroul de vot al ambasadei Rusiei în Franţa pentru alegerea preşedintelui Rusiei. Veniţi!”, se menţionează în tweet-ul în rusă al ambasadei Rusiei.

Pe Twitter, Lucas Léger, reporter al RT France, filiala în franceză a unui canal public rus, a publicat o înregistrare video cu actorul, în mod evident foarte agasat de tentativa sa de a-l intervieva, cu comentariul: “Lui Gérard #Depardieu nu-i place să fie deranjat când îşi face datoria de cetăţean rus”.

Depardieu, în vârstă de 69 de ani, a primit cetăţenia rusă în 2013 de la preşedintele rus Vladimir Putin, care ar urma să fie reales cu o majoritate confortabilă în această duminică în fruntea statului rus.

El s-a aflat atunci în centrul unei polemici provocate de decizia sa de a părăsi Franţa pentru a protesta împotriva planului preşedintelui francez de atunci, socialistul Francois Hollande, de a impozita cu 75% cele mai mari averi.

Gerard Depardieu este înregistrat în actele oficiale ca locuitor şi antreprenor individual la Saransk, oraş de 300.000 de locuitori situat la 650 km est de Moscova.

ora 13.45 Opoziţia rusă şi organizaţii neguvernamentale au denunţat mai mult de 1000 de nereguli la alegerile prezidenţiale de duminică din Rusia, destinate îndeosebi să crească participarea la scrutinul la care preşedintele Vladimir Putin ar urma să fie reales fără probleme pentru al patrulea mandat, informează AFP.

Organizaţia neguvernamentală Golos, specializată în monitorizarea alegerilor şi care a întocmit o hartă cu fraude pe site-ul său internet, a raportat la ora 11:00 GMT 1.839 de cazuri de nereguli, cum ar fi umplerea urnelor cu buletine de vot, cazuri de voturi multiple şi obstrucţionarea activităţii observatorilor.

Golos şi-a manifestat îngrijorarea faţă de constrângerile exercitate de către angajatori sau de universităţi, care i-au obligat pe angajaţi şi pe studenţi să voteze nu la locul lor de reşedinţă, ci la locul lor de muncă sau de studiu “unde se poate controla participarea lor la scrutin”.

Mişcarea principalului adversar al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, care susţine că a trimis peste 33.000 de observatori la birourile de votare, raportează, de asemenea, sute de cazuri de fraudă, în special la Moscova şi în regiune, la Sankt-Petersburg şi Başkortostan, în Urali.

Navalnîi - care a fost împiedicat să participe la scrutin din cauza unei condamnări penale pe care el a catalogat-o ca fiind orchestrată de putere - a difuzat pe contul său de Twitter duminică dimineaţă o înregistrare video care arată -potrivit lui - introducerea în urnă a mai multor buletine la o secţie de votare din Extremul Orient al Rusiei, iar Comisia electorală a promis să investigheze cazul.

Militanţi ai opoziţiei au indicat de asemenea că alegători au fost transportaţi cu autobuzul la secţii de votare de către poliţie sau distribuiri de cupoane cu reduceri ruşilor care merg la urne.

Simpatizanţii săi trimişi ca observatori denunţă de asemenea că sunt împiedicaţi să-şi exercite calitatea de observatori.

ora 13.30 Secretara Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Maia Grishina, a declarat că această instituţie a fost atacată cibernetic, ţinta fiind centrul de informaţii.

Ea a precizat că este vorba despre un atac de tip DDoS, lansat din 15 ţări. Detalii aici.

UPDATE 12:00 1,5 milioane de alegători cu drept de vot din Crimeea au fost chemaţi duminică pentru prima oară să aleagă preşedintele Federaţiei Ruse, chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la anexarea peninsulei ucrainene de către Moscova, un eveniment istoric pe care ruşii îl numesc “reunificare”, relatează agenţia de presă EFE.

“Este pentru prima oară când un astfel de vot are loc în Crimeea. Sunt sigur că pentru fiecare locuitor al Crimeii acesta este un eveniment crucial, la fel ca referendumul pentru reunificare din 2014”, a declarat liderul regiunii Serghei Axionov, care a votat la un birou deschis într-o şcoală din Simferopol, capitala Crimeii.

Guvernatorul peninsulei i-a îndemnat pe locuitorii Crimeii să meargă la vot ”în semn de recunoştinţă pentru pace”.

UPDATE 09:30 Vladimir Putin a asigurat duminică, după ce a votat la un birou de votare din Moscova, că va fi mulţumit cu orice scor care îi va permite să fie reales pentru al patrulea mandat, relatează AFP.

Întrebat despre procentul de voturi pe care îl consideră satisfăcător, preşedintele rus a răspuns, conform imaginilor difuzate de AFP TV:“Nu contează atât timp cât îmi dă dreptul de a ocupa funcţia de preşedinte”.

“Sunt sigur de programul pe care îl propun ţării”, a adăugat el, prezentându-se la secţia de vot nr. 2151 din cadrul Academiei de Ştiinţe din Moscova, unde a votat de mai multe ori în ultimii ani, îmbrăcat în costum negru şi purtând o cravată vişinie.

În acest context, portalul newsru.com remarcă faptul că niciun fel de program nu a fost postat pe site-ul candidatului Vladimir Putin, unde s-a găsit loc doar pentru lozinca: “Un preşedinte puternic- o Rusie puternică!” şi extrase cu unele promisiuni.

UPDATE 08:00 Secţiile de votare s-au deschis duminică dimineaţa la Moscova şi în toată partea centrală a Rusiei pentru alegerile prezidenţiale în care 110 milioane de cetăţeni sunt aşteptaţi la urne. Ziua-maraton a scrutinului a început în urmă cu nouă ore în Kamchatka, Chukotka şi Magadan, regiunile cele mai orientale ale ţării, unde peste numai trei ore secţiile de votare se vor şi închide.

Ca peste tot în ţară, cetăţenii ruşi îşi vor putea exercita dreptul electoral până la ora locală 20,00, după care va începe numărarea voturilor. Întinsul teritoriu al Rusiei acoperă 11 fusuri orare, de aceea ziua votului va dura practic 21 de ore. Scrutinul se va desfăşura în peste 97.000 de secţii în Rusia şi în alte 400 deschise în 145 de ţări.

UPDATE 07:30 Ruşii care trăiesc în Ucraina nu-şi vor putea exercita dreptul la vot, guvernul de la Kiev anunţând că nu le va permite accesul la consulatele ţării lor deoarece consideră Rusia o ”ţară agresoare” iar alegerile prezidenţiale ca fiind “ilegale”.

UPDATE 07:00 Deşi are 7 contracandidaţi, preşedintele rus nu are concurenţă reală, iar următorul clasat în sondaje are doar 7% din intenţiile de vot.

Singura grijă a lui Putin e participarea, deoarece, dacă ar fi ales cu număr mic de voturi, acest lucru i-ar ştirbi din legitimitate.

Primele secţii s-au deschis sâmbătă ora 22:00, ora României, în Extremul Orient rus, iar ultimele se vor închide diseară, la ora 20:00, în enclava Kaliningrad, cea mai vestică regiune a Rusiei.

Aflat la putere ca preşedinte sau premier, încă din anul 2000, Vladimir Putin este pe cale să devină cel mai longeviv lider rus de la Stalin încoace.

Şi-a construit campania pe promisiuni de mai bine, făcute oamenilor de rând, şi retorică antioccidentală, organizând chiar demonstraţii ale celor mai moderne arme din dotarea armatei ruse.

Simon Sebag Montefiore, expert în Rusia: “Este disperat să-şi demonstreze forţa şi să proiecteze putere militară. Asta e formula lui şi a fost formula tuturor liderilor ruşi, de la Romanovi la Stalin: securitate şi prosperitate acasă, glorie în străinătate!”

Mesajul antioccidental s-a accentuat pe finalul campaniei, după otrăvirea la Londra a fostului spion rus Serghei Skripal, pentru care Rusia a fost acuzată deschis. Presa oficială de la Moscova a acuzat Occidentul de rusofobie şi chiar a prezentat cazul Skripal ca pe o conspiraţie antirusă.



“Cei care ne servesc otravă până la urmă o vor înghiţi şi se vor otrăvi ei înşişi”, a avertizat Vladimir Putin.

Puţin e creditat cu 70% din intenţiile de vot şi, chiar dacă are şapte contracandidaţi, nu există practic rival. Cel mai popular dintre adversari este comunistul Pavel Grudinin, dar acesta are numai 7% din intenţiile de vot.

“Socialismul este cea mai mare realizare a omenirii şi ţara noastră a fost prima care l-a implementat” susţinea în campanie Pavel Grudinin.

O candidatură de culoare a fost cea a Soniei Sobciak, vedetă de reality-show şi fiica unui apropiat de-al lui Putin, care a pozat însă în adversara acestuia. “Din nefericire, în Rusia avem o glumă: nu-ţi poţi alege părinţii, nu-ţi poţi alege sexul şi nu-ţi poţi alege nici preşedintele!” a declarat Sobciak.

Adevăratul său contestatar, avocatul Aleksei Navalnîi, nu a fost lăsat să candideze şi îşi îndeamnă susţinătorii să boicoteze votul. Iar pentru Putin este cu atât mai importantă o prezenţă ridicată. Aşa că autorităţile au derulat o campanie publicitată provocatoare, intitulată “Votul e doar pentru adulţi”.

Şi nu e singura metodă de a aduce oamenii la urne. În presa occidentală au apărut informaţii despre şefi din instituţii publice care îşi ameninţă subalternii că vor fi daţi afară dacă nu votează.