Alegerile din Ucraina, in linie dreapta. Cel putin 15 politisti raniti in altercatii izbucnite in timpul unui discurs sustinut de Porosenko

Incidentul a fost declanşat de protestatari, care au încercat să se urce pe scenă în timpul discursului lui Poroşenko.

Autorităţile au declanşa o anchetă privind "actele de violenţă".

Principalii candidaţi care participă în alegerile prezidenţiale din martie sunt Petro Poroşenko, fostul premier Iulia Timoşenko şi actorul Volodymyr Zelensky.

Fascists clash with Kyiv police over massive corruption scandal involving President Poroshenko’s people. Ukraine is two weeks away from presidential electionspic.twitter.com/1F9x9ZX6iL