Alegerile pentru functia de guvernator al regiunii Primorsk din Rusia, anulate. Ar fi fost depistate mai multe fraude in folosul candidatului inaintat de partidul lui Putin - VIDEO

Ella PAMFILOVA, PRESEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE DIN RUSIA: “A se recunoaste rezultatele preliminare ale alegerilor guvernatorului regiunii Primorsk drept nevalabile.”





12 din cei 13 membri ai comisiei electorale au votat pentru invalidarea alegerilor. Potrivit presedintelui comisiei, alegerile au fost fraudate pentru a asigura victoria lui Andrei Tarasenko, candidat sustinut de Administratia de la Kremlin.

Printre incalcari a fost faptul ca mai multi salvatori au evacuat o sectie de votare dupa ce au fost anuntati ca incaperea s-a umplut de fum.



Ella PAMFILOVA, PRESEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE DIN RUSIA: “Consideram ca, nemotivat, a fost restrictionat accesul, usor spus, la sectia de votare teritoriala, de catre serviciul de salvatori din regiunea Primorsk.”

In plus, documentele electorale au fost lasate o perioada indelungata in sectia de votare fara a fi protejate de catre paznici sau membrii comisiei electorale.

Andrei Tarasenko, candidatul sustinut de Putin care urma sa invinga in alegerile electorale cu aproape 50% dintre voturi, a declarat ca decizia de invalidare a scrutinului este una corecta, chiar daca fraudele au fost facute in favoarea sa.



Ella PAMFILOVA, PRESEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE DIN RUSIA: “Nu ne vom calma si nu vom lasa ca pentru toate aceste obraznicii sa raspunda tapii ispasitori. Si vedem ca oamenii legii nu-si indeplinesc obligatiile. Cu hotarare, vom anula pentru cel mai mic motiv, pur si simplu, vom anula.”





Al doilea tur al alegerilor guvernatorului din regiunea Primorsk a avut loc duminica. Andrei Tarasenko, membru al partidului de guvernare

“Edianaia Rosia” a obtinut 49,55% din voturi, iar oponentul sau, Andrei Ishenko, inaintat de partidul Comunist, cu un procent si jumatate mai putin.