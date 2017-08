Aleksandr Turcinov: "Ucraina nu a vandut niciodata motoare pentru rachete sau alta tehnologie balistica Coreei de Nord" - VIDEO

New York Times a scris, citand un expert american, ca Phenianul utilizeaza motoare pentru rachete, care posibil ar fi fost importate ilegal din Ucraina. Turcinov a mai spus ca informatia aparuta in presa face parte dintr-o campanie antiucraineana, pusa la cale de serviciile secrete ruse.

Astazi, expertul american, care a fost citat in presa, a facut precizari, spunand ca el nu a acuzat guvernul ucrainean ca ar fi implicat in livrarea motoarelor si ca acestea puteau fi transferate in Coreea de Nord de contrabandisti ucraineni sau rusi.