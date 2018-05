Aleksei Navalnii isi va petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii pentru protestele organizate fata de politicile presedintelui Vladimir Putin

Pe langa asta, liderul opozitiei ruse a primit inca 15 zile de inchisoare pentru refuzul de aplicare a ordinului unui agent de politie, iar cele doua sentinte vor fi executate in acelasi timp.

In urma protestelor anti Putin, organizate la inceputul lunii mai in zeci de orase din Rusia, au fost retinute in total peste o mie 6 sute de manifetsanti.