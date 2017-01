Alerta cu bomba la bordul unui avion cu destinatia Koln. Aeronava a aterizat de urgenta

UPDATE 12:10 Primele cercetari nu au descoperit niciun fel de exploziv la bordul aeronavei. Informatia a fost confirmata de un purtator de cuvant al Lufthansa.

Un zbor al companiei Eurowings (divizia low-cost a Lufthansa) care venea de la Salalah, in Oman, si se indrepta spre Koln, Germania, a efectuat o aterizare de urgenta duminica in Kuweit dupa o alerta cu bomba, a anuntat Autoritatea aviatiei civile din Kuweit, adaugand ca autoritatile efectueaza o ancheta in acest caz, relateaza Reuters.

'Avionul a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul international din Kuweit ca urmare unor suspiciuni privind prezenta unei bombe la bord ... investigatii preliminare sunt in curs pentru a determina daca la bordul avionului se afla explozibili', se arata intr-o declaratie publicata de agentia de informatii KUNA.

La bordul aeronavei se afla 299 de pasageri, plus echipajul.