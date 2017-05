Alerta de securitate in Franta, in ziua alegerilor prezidentiale. Esplanada din fata Muzeului Luvru, evacuata - VIDEO

Imagini de la fata locului arata politia izoland zona cu banda, in timp ce oamenii erau indepartati de muzeul faimos, scrie Washington Post.

Presa locala afirma ca un caine politist ar fi gasit un pachet suspect in zona, dar informatia nu a fost confirmata deocamdata.

Potrivit Associated Press, curtea evacuata este locul unde Emmanuel Macron si echipa sa intentioneaza sa sarbatoreasca o eventuala victorie.

Reprezentantii candidatului de centru a anuntat ca esplanada a fost evacuata ca masura de precautie, fara a preciza natura amenintarii.

