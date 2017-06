Alerta de securitate in Paris. Soferul care a intrat intr-un vehicul al jandarmilor pe Champs-Elysees "ar fi murit"

SUMARUL EVENIMENTELOR

♦Un automobil a lovit luni dupa-amiaza un vehicul al jandarmeriei franceze pe bulevardul Champs Elysees din centrul Parisului

♦Potrivit AFP, automobilul a explodat in momentul in care a lovit vehiculul jandarmeriei.

♦Asupra soferului a fost gasita o arma; actul a fost intentionat sustin anchetatorii.

♦Soferul cel mai probabil a murit, potrivit autoritatilor franceze

♦Incidentul nu s-a soldat cu alti raniti

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR LIVE TEXT

UPDATE 18:00 Soferul masinii a murit, iar o echipa de genisti se afla la fata locului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului francez de Interne, relateaza Associated Press. Soferul este ”cel mai probabil mort”, a declarat purtatorul de cuvant, Pierre-Henry Brandet, citat de AP.

O echipa de genisti izola zona, a precizat el. Barbatul pare ca a actionat intentionat, a mai declarat Brandet .

UPDATE 17:20 "La pamant, barbatul este in prezent inconstient”, iar vehiculul sau este cuprins de flacari, au declarat aceste surse, fara sa precizeze imediat daca este vorba despre un accident sau o actiune intentionata.

Un important dispozitiv de securitate a fost mobilizat de prefectura de politie, care recomanda evitarea sectorului respectiv.

UPDATE 17:00 Un presupus atacator a fost ”imobilizat” dupa ce a intrat cu masina intr-un vehicul de politie pe Champs-Elysees, potrivit The Associated Press.

Potrivit Le Figaro, masina a explodat la impactul cu furgoneta, iar politia privilegiaza o actiune voita, scrie ziarul citand surse concordante. ”Grav ranit”, soferul a fost retinut.

O arma a fost descoperita asupra lui, porivit unei surse apropiate doarului, potrivit Le Figaro.

Prefectura de politie a anuntat pe Twitter ca situatia este sub control.

BREAKING: Paris officials: Suspected attacker 'downed' after driving into police car on Champs-Elysees.

— The Associated Press (@AP) June 19, 2017

Large explosion and shots fired on Champs Elysee #Paris looks like on person on ground.. everyone told to run.. pic.twitter.com/NTXVDgYS8J

— Andrew Hawley (@aelhawley) June 19, 2017

#Paris police sources tell Cnn that the car on this picture rammed a police truck #ChampsElysees pic.twitter.com/ju4GWaKU4G

— Melissa Bell (@MelissaBellCNN) June 19, 2017