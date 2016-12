Alerta falsa cu bomba in trei gari din Moscova. Aproape trei mii de oameni au fost evacuati din gari - VIDEO

Primul apel anonim a fost dat la gara Iaroslavski. Anuntul ca in statia de tren s-ar afla explozibil le-a facut pe autoritati sa evacueze angajatii si pasagerii. Apoi si la statiile de tren Leningradski si Kazanski a sunat cineva si a facut acelasi anunt.

In total, in jur de trei mii de oameni au fost evacuati din cele trei statii. Un numar mare de politisti, ajutati de caini special antrenati au ajuns in gari pentru a le verifica. Dupa ceva timp, autoritatile au anuntat ca alerta a fost falsa si ca nu au gasit niciun dispozitiv explozibil. S-a precizat ca activitatea trenurilor nu a fost afectata in urma anuntului anonim. Politia incearca sa-i gaseasca pe cei care au lansat alertele.