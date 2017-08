Alerta in Belgia, Olanda si Germania: pe rafturile magazinelor au ajuns sute de mii de oua care contin o substanta toxica - VIDEO

Autoritatile din Belgia si Olanda trag un semnal de alarma. Din magazine si supermarket-uri au fost retrase milioane de oua, care ar putea fi contaminate cu fipronil. Specialistii sustin ca substanta este folosita in crescatorii pentru a scapa de paraziti, capuse si purici. Aceeasi situatie este si in Germania, insa autoritatile sustin ca marfa nu ar fi ajuns pe rafturile magazinelor, ci a fost depistata in depozite.

"În Olanda şi Belgia au fost închise în jur de 200 de ferme. Această substanţă este periculoasă pentru oameni. Poate să afecteze rinichii şi ficatul. Este vorba despre otavă."

Totodata, specialistii sustin ca fipronilul poate cauza ameteli, dureri de cap, dar si probleme cu glanda tiroida. Presa straina scrie ca totul a pornit de la crescatoriile de pasari din Olanda, unde s-a recurs la folosirea substantelor toxice, pentru a nimici parazitii.