Alerta in fata Parlamentului britanic. Un barbat inarmat cu un cutit a fost pus la pamant de politisti

Politistii ar fi strigat "cutit, cutit" si au pus la pamant un barat cu barba cu ajutorul electrosocurilor.

Politia a confirmat ca un barbat de aproximativ 30 de ani a fost arestat pentru posesie de cutit in fata Parlamentului. Incidentul nu este tratat ca fiind unul terorist, arata jurnalistii britanici.

Man just arrested outside Houses of Parliament. Armed police everywhere! @mrjamesob pic.twitter.com/ls3vMCOleo

BREAKING Man in grey hoodie being patted down and searched by police outside carriage gates outside Parliament. pic.twitter.com/oqPXSVciCJ

Man armed with knife just arrested outside Houses of Parliament in Westminster, London pic.twitter.com/67T3TZVmvC

