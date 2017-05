Alerta in Rusia. Peste 40 de oameni sunt in pericol din cauza inundatiilor: autoritatile urmeaza sa decida daca incep evacuarea localnicilor din cele mai afectate localitati - VIDEO

De aproape o saptamana, apa nu se retrage din zeci de localitati din tinutul Stavropol. Unii oameni si-au parasit locuintele, in timp ce altii refuza sa-si lase gospodariile. Localnicii se plang ca toata mobila si electrocasnicele au fost distruse.

”Murdărie, toată mobila este stricată, uitaţi-vă ce se întâmplă.”

”Cei din administraţia oraşului spuneau să nu ne fie frică, nimic groaznic nu se va întâmpla. Ieri ne-am trezit cu apa pănă la brâu şi nu am mai reuşit să scoatem lucrurile din casă.”

Doua persoane au murit din cauza iundatiilor. Meteorologii spun ca in aceasta regiune nu a mai plouat atat de mult de mai bine de 50 de ani. Sute de pompieri si salvatori sunt mobilizati pentru a lichida consecintele ploilor. Autoritatile au anuntat ca 40 de mii de localnici pot fi evacuati in orice moment din cauza nivelului ridicat al apei in rauri.