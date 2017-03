Alerta la Bruxelles. Un barbat a fost arestat dupa ce a condus o masina incarcata cu butelii de gaz in centrul orasului

Politistii rutieri l-au oprit pe suspect, dupa ce acesta a ignorat mai multe semafoare rosii, relateaza Reuters.

Anchetatorii nu l-au numit pe suspect si au explicat ca este mult prea devreme pentru a specula cu privire la posibile intentii criminale, desi acesta era cunoscut de catre politistii locali.

Insa La Derniere Heure sustine ca barbatul arestat avea legaturi cu Najim Laachraoui, unul dintre cei doi jihadisti care s-au aruncat in aer la aeroportul din Bruxelles pe 22 martie 2016.

Atunci cand au oprit masina, politistii au observat prezenta mai multor butelii de gaz si au cerut interventia genistilor. Televiziunea RTL a transmis ca cel putin trei butelii au fost recuperate din masina implicata in incident. Insa, martorii sustin ca o mica explozie a putut sa fie auzita in zona la aproximativ o ora de la interventia autoritatilor. In acest moment, nu este clar daca a avut loc o explozie controlata de catre echipa de genisti.

Primarul din Saint-Gilles a explicat ca soferul era inclus pe lista suspectilor de radicalizare. De asemenea, autoritatile au inchis o statie de metrou din apropiere de Gare du Midi. Autoritatile belgiene raman in alerta in urma atentatelor teroriste care au zguduit metropola pe 22 martie 2016.

Sursa foto: La Derniere Heure