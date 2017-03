Alerta la un mall din Essen. Politia germana se teme de un nou atac precum cel din Dusseldorf

Politia germana a ordonat sambata inchiderea unui centru comercial din Essen, din landul Renania de Nord-Westfalia, din cauza unor “dovezi concrete privind un posibil atac”, relateaza Reuters.

“In aceasta etapa, ancheta noastra sugereaza ca amenintarea este exclusiv la centrul comercial”, a anuntat Politia intr-un comunicat, adaugand ca nu poate oferi mai multe detalii despre natura amenintarii.

Desi amenintarea pare sa vizeze numai un centru comercial, mai multe drumuri si intrari adiacente au fost blocate de asemenea. “Politia incearca in prezent sa clarifice natura amenintarii folosind mai multi specialisti. Anchetele in curs interzic deocamdata dezvaluirea altor detalii”, se arata in anuntul autoritatilor.

Desi fortele de ordine nu au vorbit de o amenintare cu atac terorist, presa locala, precum Der Spiegel sau Die Welt o descriu astfel. Centrul comercial nu va fi deschis in cursul zilei de sambata. Conducerea mall-ului a explicat pe Facebook ca masura este necesara pentru a “dejuca eventuale amenintari pentru vizitatorii nostri”.

Mall-ul aflat in piata Limbecker gazduieste circa 170 de magazine si restaurante si are, in medie, 60.000 de vizitatori pe zi. Germania este in stare de alerta sporita dupa atacurile din Franta si Belgia.

Cu atoate acestea, atacurile de la Hanovra (februarie 2016), Essen (aprilie), Wurzburg, Reutlingen, Ansbach si Munchen (toate in iulie) si Berlin (decembrie) s-au soldat, in total cu 22 de morti si 112 raniti. Joi, un barbat cu probleme psihice a atacat cu toporul multimea din gara Dusseldorf, ranind noua persoane.