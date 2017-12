Alerta la un targ de Craciun din orasul german Potsdam: zona a fost evacuata dupa ce a fost gasit un pachet suspect. Ce era in el - VIDEO

Politistii au evacuat targul de Craciun din Potsdam, dupa ce au fost anuntati despre un pachet suspect. Acesta a fost gasit in fata unei farmacii din piata.

Zona a fost incercuita de politisti inarmati, iar specialistii au fost chemati sa examineze coletul. Initial s-a anuntat ca ar fi un dispozitiv explozibil, apoi politia a clarificat ca acesta continea cuie, baterii si cabluri, dar nu avea detonator. Nu se stie pana acum cine a adus pachetul in piata unde e amenajat targul. Incidentul s-a intamplat, dupa amenintarile lansate de organizatia terorista Statul Islamic, care spune ca va organiza atentate in diferite orase, in timpul sarbatorilor de iarna.

Anul trecut, pe 19 decembrie, un tunisian a intrat cu un camion in multimea adunata la targul de Craciun din Berlin, omorand 12 oameni.