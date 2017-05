Alexei Navalinii ar putea sa nu mai vada cu ochiul drept, dupa ce un necunoscut l-a stropit in fata cu verde de briliant - VIDEO

Doctorii sustin ca solutia a provocat arsuri grave la pupila si cornee. Totodata, Navalinii se plange ca ancheta privind incidentul, in urma caruia el ar putea sa ramana pe jumatate orb, nu se misca din loc, iar politia nu l-ar cauta pe individul care l-a atacat.

Mai in gluma, mai in serios, opozantul care vrea sa candideze anul viitor la fotoliul de presedinte in Rusia mai spune ca daca va castiga va fi primul sef se stat cu un singur ochi. Incidentul a avut loc pe 27 aprilie si a fost surprins de camerele de supraveghere.