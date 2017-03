Opozantul Kremlinului, Alexei Navalnai - improscat cu oua la doua zile dupa ce a publicat o investigatie despre averea premierului rus - VIDEO

De o primire mai putin calduroasa a avut parte Alexei Navalnai in orasul Ufa. Imediat ce a coborat din tren, opozantul a fost inconjurat de circa 20 de persoane. Unii au aruncat in ei cu oua, in timp ce altii l-au injurat.

”Ruşine!”

Oamenii au adus cu ei pancarte pe care era scris “Agent al Americii”, “Hot” sau “Tradator”.

”Navalnâi, nu vinde Rusia.”

Pe blogul sau, Navalnai a reactionat cu umor si a scris ca ar vrea sa aduca „multumuri” pentru aceasta intalnire, insa nu stie cui anume. Incidentul s-a intamplat la doua zile dupa ce opozantul rus a publicat o investigatie in care vorbeste despre averea lui Dmitri Medvedev, care ar fi ascunsa in spatele unor fundatii de caritate.

Premierul ar detine podgorii, afaceri, automobile, iahturi si vile de lux, care au fost scrise in acte dupa prieteni si apropiati, se arata in investigatie. Purtatorul de cuvant al premierului a spus ca materialul lui Navalnai are un caracter electoral. Anul trecut, criticul Kremlinului si cativa colegi de ai sai au fost luati la pumni de cativa barbati pe aeroportul din orasul Anapa si a fost stropit cu lapte.

Alexei Navalnai este cunoscut pentru criticile aduse lui Vladimir Putin. Recent el a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce un judecator rus a decis ca este vinovat de deturnare de fonduri. Opozantul rus se declara nevinovat, spune ca va face apel si va participa la alegerile prezidentiale din 2018.