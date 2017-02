Alexei Navalnai nu-i va face concurenta lui Vladimir Putin la prezidentiale. El a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu suspendare - VIDEO

Alexei NAVALNAI, OPOZANT RUS: ”Ceea ce am văzut acum este o telegramă venită de la Kremlin. Ei mă consideră pe mine şi pe echipa mea prea periculoşi pentru a ajunge la alegeri. Noi nu acceptăm acest verdict, el va fi anulat.”

Navalnai a fost acuzat de organizarea, in 2009, a unei deturnari de fonduri in valoare de circa 400 de mii de euro in detrimentul unei companii de stat. Opozantul rus se declara nevinovat si spune ca va face apel si va participa la alegeri. Asta desi avocatul sau a spus ca decizia de astazi nu-i permite sa candideze la functia de presedinte.