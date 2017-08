Aligatori pe strazile statului Texas, dupa ce uraganul Harvey a lovit - VIDEO/FOTO

Harvey este primul uragan de categoria 4 care loveşte Statele Unite după uraganul Charley, în 2004.

Furtuna a lovit coastele Texasului şi milioanele sale de rezidenţi cu vânt extrem de puternic care o doborât copaci şi cu ploi torenţiale care au inundat străzile.

Guvernatorul statului Texas Greg Abbot a declarat că Harvey “se transformă într-un uragan foarte complex şi periculos”, iar într-o scrisoare adresată preşedintelui Donald Trump a solicitat ajutor federal, apreciind că furtuna şi ploile torenţiale ar putea produce pagube de miliarde de dolari şi pierderi de vieţi omeneşti. Trump a anunţat pe Twitter că a semnat documentul în acest sens.

Aligatori pe străzi, după uragan

Uraganul Harvey nu i-a afectat numai pe locuitorii statului Texas, ci şi pe aligatori. De pildă, un aligator confuz din cauza fenomenului s-a refugiat la uşa unei familii, notează Metro.

Un alt aligator a fost surprins de un şofer în timp ce se plimba nestingherit şi dezorientat pe stradă. Iar un altul a fost observat în timp ce se adăpostea sub un autoturism.

EMBED:

Gators and flooding advice via @txgatorsquad: Expect them to be displaced. Simply looking for higher ground. Leave alone until water recedes pic.twitter.com/nN1B5jvMyV