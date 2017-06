Altarul ridicat in memoria victimelor Colectiv a fost vandalizat: "Indivizi fara scrupule calca in picioare memoria copiilor"

Toate obiectele care aminteau de tinerii care au murit in urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 au disparut fara urma si, deocamdata, nimeni nu pare sa stie nimic.

Reprezentantii primariei sectorului 4 spun ca, din cand in cand, ei obisnuiau sa ia acele obiecte, ca sa le curete, insa de aceasta data nu au nicio legatura cu disparitia fotografiilor si candelelor.

De asemenea, Politia Locala a Sectorului 4, aflata in subordonarea Primariei Sectorului 4, nu are nicio informatie legata de aceasta situatie.

Iata cum arata altarul improvizat din fata clubului Colectiv inainte sa fie vandalizat:

Conform reprezentantilor primariei sectorului 4, spatiul aflat in fata intrarii in fabrica Pionierul - unde parintii si prietenii celor care au murit au improvizat un altar cu icoane, candele, tablouri si chiar jucarii ale adolescentilor decedati - este domeniu public si, prin urmare, nu apartine societatii Pionierul SA.

Se pare ca patronii acestei societati ar fi fost deranjati de felul in care s-a transformat intrarea in fosta fabrica, in ultimii aproape 2 ani, in conditiile in care oamenii continua sa vina acolo ca sa aprinda lumanari si candele pentru cei care au murit.

De altfel, in spatiul verde din apropierea clubului Colectiv a fost ridicat un monument in memoria celor 64 de victime, care, in prezent, este in curs de amenajare.

Presedintele Asociatiei Colectiv Eugen Iancu a declarat pentru StirileProTV.ro ca va face sesizare penala catre politie, pentru gasirea celor vinovati.

"Faptul ca acum o luna a disparut banner-ul, iar acum au disparut toate fotografiile, florile si lumanarile ne arata ca acel altar deranjeaza.

Niste indivizi fara scrupule calca in picioare memoria copiilor nostri. Ca de obicei banul primeaza. Iar un colt al durerii poate afecta o afacere, gandesc unii.

Vom face o sesizare catre politie si vom intreprinde tot ce putem pentru a gasi hotii, profanatorii."

Nu in ultimul rand, Eugen Iancu a anuntat ca Asociatia Colectiv va solicita o autorizatie de la primaria sectorului 4 pentru a reface corespunzator acel altar provizoriu, care va capata "un alt aspect".

