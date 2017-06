Alunecare de teren uriasa in China: 46 de case complet acoperite si cel putin 141 de oameni disparuti. VIDEO

In total, 46 de case din satul Xinmo au fost acoperite complet, in urma surparii unei portiuni a unui versant de munte, inregistrata la ora locata 6:00 (1:00 ora Moldovei) a anuntat televiziunea publica CCTV, citand un purtator de cuvant al autoritatilor locale.

Cursul unui rau a fost blocat de surpare pe o portiune de doi kilometri, potrivit aceleiasi surse.

Un plan de urgenta a fost declansat de autoritati, care incearca sa estimeze amploarea catastrofei, a precizat televiziunea.

CCTV a prezentat imagini in direct cu numerosi politisti si locuitori purtand haine de ploaie, urcati pe roci imense, gri, si cu escavatoare portocalii si galbene care incercau sa degajeze.

”Sunt zeci de tone de roci”, a apreciat in direct la televiziune Chen Tiebo, un capitan din cadrul politiei armate a prefecturii autonome tibetane si qiang Aba, unde a avut loc drama.

500 DE SALVATORI

El a confirmat ca ploile din ultimele zile in aceasta regiune muntoasa si izolata se afla la originea surparii portiunii versantului de munte din apropierea acestui sat turistic.

”Ne aflam intr-o zona seismica, aici, nu e multa vegetatie”, a subliniat Chen. Arborii pot sa absoarba excesul de apa de ploaie si sa previna alunecari de teren.

Aproximativ 500 de salavatori se aflau la fata locului si interveneau, iar altii erau in drum catre aceasta zona in care accesul este dificil, in care urma sa ploua sambata intreaga zi, a precizat CCTV.

Presedintele chinez Xi Jinping a indemnat ”sa se depuna toate eforturile in vederea reducerii numarului mortilor si ranitilor”, potrivit televiziunii de stat.

Un cuplu si bebelusul acestuia, in varsta de o luna, au fost scosi dintre daramaturi si condusi la spital, au anuntat autoritatile locale din orasul vecin Maoxian pe o retea de socializare.

Alt supravietuitor a fost reperat, ”insa semnele sale de viata sunt slabe”, a declarat pentru televiziune Wang Yongbo, un reprezentant local al operatiunilor de salvare.

”Este cea mai mare alunecare de teren care a avut loc aici de la seismul din Wenchuan”.

O MARE CATASTROFA

A patra cea mai populata provincie chineza, cu 80 de milioane de locuitori, Sichuan, situata la marginea platoului tibetan, a fost afectata in mai 2008 de un seism de o amploare istorica. El s-a soldat cu 87.000 de morti in regiunea Wenchuan, situata la cativa zeci de kilometri de satul afectat sambata.

"Dupa acest cutremur, masivul a fost fragilizat. O ploaie slaba este capabila (in anumite conditii) sa provoace o mare catastrofa geologica", a declarat pentru CCTV Tao Jian, directorul biroului local pentru meteorologie.

Alunecari de teren au loc cu regularitate in zone rurale si muntoase in China, mai ales in timpul unor ploi puternice. Douasprezece persoane au murit in ianuarie, dupa ce o alunecare de teren si de roci a devastat un hotel in provincia Hubei (centru).

In octombrie, alunecari de teren au ucis cel putin opt persoane in urma unor ploi torentiale care au insotit taifunul Megi. O enorma alunecare de teren si un torent de noroi rosu a avut loc la sfarsitul lui 2015 intr-o zona industriala din metropola Shenzhen (sud), la frontiera cu Hong Kong, soldata cu 69 de morti.