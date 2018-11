Alunecarile de teren din Brazilia au inghitit 15 oameni. El ultimul bilant al deceselor anuntat de autoritati - VIDEO

Echipele de salvatori care au intervenit ieri in apropierea orasului brazilian Rio de Janeiro, au descoperit inca patru trupuri neinsufletite, care anterior au fost date disparute. O alta victima, un copil de trei ani care fusese salvat si internat, a murit azi la spital. Astfel ultimul bilant a ajuns la 15 morti. Alte 11 persoane au fost ranite, doua dinytre ele fiind in stare grava.

Cel putin noua case si un restaurant au fost distruse. Aproximativ 200 de pompieri si politisti militari au cautat sambata si duminica supravietuitori printre daramaturi, fiind ajutati de localnici, in cartierul de la periferia Rio de Janeiro.

Alunecarile de teren au fost provocate de ploile torentiale care au cazut in regiune in ultimele zile. In aprilie 2010, aproape 50 de oameni si-au pierdut viata intr-un cartier din acelasi oras, in urma unei alunecari de teren.