Ambasada Rusiei din Damasc, atacata cu obuze de mortier. Pe cine da vina Kremlinul

"La 13:00 si 13:19 ora Moscovei (10:00 si 10:19 GMT), Ambasada Rusiei in Siria a fost bombardata de teroristi. Un obuz, care din fericire nu a explodat, a cazut in curtea interioara a ambasadei", se spune intr-un comunicat al diplomatiei ruse.

"Al doilea obuz a cazut in apropierea imediata a teritoriului" ambasadei, precizeaza ministerul, adaugand ca genistii au neutralizat incarcaturile explozive.

"Consideram aceasta noua provocare a extremistilor care doresc sa submineze procesul de reglementare pasnica a situatiei din Siria drept o noua confirmare a intentiei lor de a continua sa semene teroare si violenta" in aceasta tara, a subliniat diplomatia rusa.

Ambasada Federatiei Ruse la Damasc, instalata in cartierul Mazraa, a fost de mai multe ori in acest an tinta unor tiruri. In mai 2015, un barbat a fost ucis de tiruri de mortier in apropiere de cladirea ambasadei.

Rusia intreprinde de peste un an o campanie de bombardamente aeriene in Siria, in sustinerea trupelor aliatului sau, presedintele Bashar al-Assad. Aceasta sustinere i-a permis regimului de la Damasc sa recucereasca recent din mainile rebelilor al doilea oras ca marime al tarii, Alep.