Ambasadorul Greciei in Brazilia a disparut fara urma de 3 zile. Descoperirea facuta de politisti intr-o masina carbonizata

Diplomatul Kyriakos Amiridis, in varsta de 59 de ani, a fost vazut ultima data in seara de luni, cand a plecat alaturi de cativa prieteni ai sotiei sale braziliene intr-o zona suburbie saraca si marcata de violente din Rio, a anuntat, sub protectia anonimatului, un reprezentant al fortelor de ordine din Rio de Janeiro.

Miercuri, sotia ambasadorului l-a declarat disparut. Oamenii legii nu cred ca diplomatul ar fi fost rapit. "Urmarim cateva piste, dar nu pe cea a unei rapiri, pentru ca, intr-o astfel de situatie, rapitorii ar fi intrat deja in contact cu familia", a declarat sursa citata.

Insa un cadavru gasit la Rio de Janeiro intr-o masina carbonizata ar putea fi cel al ambasadorului, a transmis joi postul brazilian de televiziune Globo, potrivit Reuters.

Postul de televiziune a difuzat imagini cu masina arsa gasita in cartierul Nova Iguacu, zona unde diplomatul fusese vazut ultima oara, iar numarul de inmatriculare corespunde cu cel al masinii inchiriate de ambasadorul elen.

Un oficial din cadrul ambasadei Greciei in Brasilia nu a confirmat disparitia diplomatului si a spus doar ca acesta este in vacanta la Rio si ca urmeaza sa se intoarca in data de 9 ianuarie 2017. Amiridis a fost, anterior, consul general la Rio intre 2001 si 2004. In 2012 a fost trimis la post in Libia, in calitate de ambasador, post pe care l-a ocupat pana la inceputul lui 2016, cand a devenit ambasador in Brazilia.

Ministerul brazilian de Externe nu a facut comentarii cu privire la incident, ci a indicat ca acest caz face obiectul unei anchete a Politiei. Nici ministerul grec de Externe nu a oferit detalii despre disparitia diplomatului elen.