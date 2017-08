Ambasadorul rus la Khartoum Mirgaias sirinski, gasit mort la resedinta sa

”Ambasadorul rus a murit in aceasta (miercuri) seara la resedinta sa”, in capitala sudaneza, a anuntat Ministerul sudanez de Externe intr-un comunicat, fara sa precizeze cauzele decesului diplomatului, nascut in 1954.

Un purtator de cuvant al politiei, Omar al-Mokhtar, a declarat pentru AFP ca diplomatul a ”fost gasit mort in piscina resedintei, la inceputul serii”.

”Potrivit investigatiilor preliminare, el a decedat de o moarte naturala”, a adaugat el, fara sa ofere alte precizari.

Alt oficial de rang inalt din cadrul politiei sudaneze a anuntat ca, potrivit primelor elemente ale anchetei, pista criminala este indepartata.”Ambasadorul rus a murit in timp ce inota in piscina, acasa la el”, a declarat aceasta sursa sub acoperirea anonimatului.

Politia si reprezentanti ai Ambasadei Rusiei au transportat corpul la morga, a continuat acest reprezentant.

Moscova a confrmat moartea diplomatului sau intr-un comunicat al Ministerului rus de Externe publicat de agentia RIA Novosti.

”Anuntam cu durere moartea ambasadorului sirinski la Khartoum”, a anuntat ministerul rus, adaugand ca va oferi ”detalii despre circumstantele mortii sale imediat ce va primi informatii de la personalul diplomatic al Ambasadei la Khartoum”.

Mirgaias sirinski, care vorbea araba si engleza, a fost numit ambasador in Sudan in decembrie 2013. El a fosr anterior ambasador in Rwanda, din 2006 si pana in 2013.

