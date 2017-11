Amenintari cu bomba la adresa lui Vladimir Putin. Persoane necunoscute au sunat de zeci de ori si au anuntat ca mai multe bombe au fost plasate in mai multe locuri - VIDEO

Amenintari cu bomba la adresa lui Vladimir Putin. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului persoane necunoscute au sunat de zeci de ori si au anuntat ca mai multe bombe au fost plasate in diferite locuri, unde urma sa ajunga presedintele, aflat in Sankt-Peterburg, inclusiv in una din masinile care facea parte din coloana oficiala a lui Putin.