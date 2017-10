America isi revine cu greu dupa atacul sangeros din Las Vegas. 59 de morti si aproape 530 de raniti, printre ei si un roman. Oamenii legii spun ca ar fi gasit 42 de arme ale atacatorului - VIDEO

”Intr-un moment ca asta inima iti bate nebuneste si te gandesti “O sa mor”.

Stephen Paddock in varsta de 64 de ani s-a instalat la inaltime, la cel de-al 32-lea etaj al unui hotel situat chiar in fata.Atacatorul a carat cele 23 de arme cu 10 genti in camera sa de hotel, reusind sa ocoleasca toate masurile luate pentru a proteja locul concertului.

Avea cel putin doua arme semi automate pe care le-a modificat cu dispozitive cumparate legal pentru a simula focul automat. Pentru a trage in multime, a spart un geam din camera sa de hotel. Politistii nu au anuntat pana acum cate gloante au fost trase.

”Inregistram concertul, cand, deodata, am auzit ceva care suna ca un foc de artificii. Pocnituri in serie, probabil 50 sau 100 la rand. Apoi am auzit ca muzica se opreste, pe scena. Jason nu mai canta. Imediat s-au stins si luminile.”

”De la inceput am auzit un zgomot puternic, de parca cineva ar fi spart o sticla in spatele nostru. Apoi am auzit impuscaturi.”

Atacatorul s-a sinucis inainte ca politia sa intre in camera sa, iar motivele lui raman neelucidate. Acolo agentii au gasit un adevarat arsenal.

Todd FASULO, POLITIST: ”Am recuperat 23 de arme de foc de la hotelul Mandalay Bay si 19 de arme de foc in casa lui din Mesquite.”

In acelasi timp, cateva kilograme de amoniu, folosit pentru a confectiona dispozitive explozive, au fost gasite in masina suspectului. Stephen Paddock era multimilionar si a facut avere din investitii imobiliare, spune fratele lui, care este in stare de soc.

El spune ca nu stie ce l-ar fi impins pe barbat sa ucida atitea oameni, dar sustine ca el nu facea parte dintr-o organizatie terorista.

Eric PADDOCK, FRATELE ATACATORULUI: ”Nustiu ce sa spun. Fratele meu sa faca asa ceva... E ca si cand ne-ar fi impuscat pe noi.”

Tot fratele a dezvaluit ca atacatorul era un investitor imobiliar de succes, caruia ii placeau jocurile de noroc si nu avea probleme cu politia. Tatal sau in schimb, a fost pe lista FBI a celor mai cautate persoane, dupa ce a jefuit mai multe banci.

Intre timp, la locul atacului oamenii au depus flori si lumanari, iar la spitale numerosi voluntari au donat sange pentru raniti. Ieri organizatia Statul Islamic a revendicat masacrul din Las Vegas. FBI sustine insa ca atacul nu a are legatura cu terorismul.