Eclipsa totala de Soare, cel mai important eveniment astronomic din 2017: Va fi spectaculoasa, SUA nu a vazut asa ceva de 99 ani. In urma cu 18 ani, si in Moldova a fost observat un astfel de fenomen

De pe coasta de est pana pe cea de vest a Americii, in asezarile aflate pe fasia de vizibilitate maxima, a inceput numaratoarea inversa. Fenomenul va incepe la ora locala 9 si 15 minute, respectiv 20 si 15 ora Moldovei. Va fi intuneric in plina zi, cand luna va acoperi soarele. In multe orase, oamenii s-au pregatit din timp pentru fenomen si si-au cumparat ochelari speciali.

”În ultimele 6 luni am vândut 121 de mii de perechi de ochelari. 85-90 de mii dintre ele le-am vândut în această săptămână.”

”Nu voi putea vedea o eclipsă totală de soare încă o dată, pentru că nu voi trăi suficient de mult pentru asta. Este o oportunitate de a înţelege cum funcţionează universul nostru şi ce rol am eu în el.”

Cei care au norocul sa vada eclipsa de acasa au fost asaltati de rude si prieteni, care locuiesc prin alte parti. Iar orase mici sau mari de unde poate fi urmarit spectacolul astronomic s-au pregatit sa primeasca multimi de oameni.

”Îmi place cum în mijlocul zilei se întunecă şi temperatura scade, natura tace şi totul capătă o lumină stranie. E cu adevărat ciudat.”

Si cafenelele si-au pregatit oferta de “eclipsa”. De la vinul “intunericul total”, pana la gogosi tematici. Imaginile cu eclipsa totala de Soare vor fi transmise in direct. Ultima oara cand americanii au avut parte de un asemenea spectacol astronomic a fost in 1918, cand se incheia primul razboi mondial. Fenomenul va fi vizibil, insa doar ca eclipsa partiala, si in unele parti din vestul Europei, la apusul soarelui, in Irlanda, Marea Britanie, Franta, Spania si Portugalia.