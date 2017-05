Americanii, alarmati dupa ce un fotograf al Guvernului Rus a fost lasat in Biroul Oval, la Casa Alba. "Nu a fost o idee buna"

Un fotograf al agentiei de stat rusesti TASS a fost lasat sa faca poze in Biroul Oval de la Casa Alba in timpul intalnirii dintre Donald Trump si diplomatii rusi. Gestul administratiei americane a fost criticat de fosti oficiali din domeniul serviciilor de informatii care au precizat ca este o potentiala bresa de securitate.

Photos of Trump's meeting with Lavrov and Kislyak just hit the Getty wire and they're all credited to Russian news agency TASS pic.twitter.com/qE9lWB6KuS

— Matt Novak (@paleofuture) May 10, 2017

Potrivit The Washington Post, care citeaza fosti oficiali americani, fotograful rus ar fi putut monta microfoane sau dispozitive de supraveghere chiar in Biroul Oval. Colin H. Kahl, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al vicepresedintelui Joseph Biden a postat pe Twitter o intrebare ”extrem de serioasa”: ”A fost o idee buna sa fie lasat un fotograf al Guvernului rus si tot tot echipamentul acestuia in Biroul Ovala”.

David S. Cohen, un fost adjunct al directorului CIA in timpul administratiei Obama, i-a raspuns ”Nu, nu a fost”.

Allowing Russ gov photographer in Oval, while barring US press, a PR coup for Kremlin...& possible security risk. https://t.co/5UJUjT8lsw

— Colin Kahl (@ColinKahl) May 11, 2017

Administratia de la Casa Alba a interzis jurnalistilor americani sa asiste la momentul intalnirii dintre presedintele Donald Trump si seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov in Biroul Oval. Aceasta vizita a coincis cu furtuna si interesul media fata de demiterea directorului FBI James Comey, care conducea o ancheta cu privire la eventuale legaturi intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova.

Trump's meeting with Lavrov & Kislyak was closed to the press. But a Russian state news agency posted photos of them https://t.co/sbuwfzkTYp pic.twitter.com/RNJveECyZ2

— POLITICO (@politico) May 11, 2017

Gestul lui Donald Trump i-a iritat pe jurnalistii americani. La doar cateva minute dupa inceperea intalnirii, Ministerul rus de Externe a postat pe Twitter fotografii cu Trump si Lavrov zambind si dand mana.

Ambasada rusa a postat si ea imagini cu Trump ranjind si dand mana cu Kisliak. Agentia oficiala rusa de stiri, Tass, a publicat o serie de alte fotografii cu cei trei razand impreuna in Biroul Oval.

Casa Alba nu a publicat nimic, scrie The New York Times. Rezultatul a fost o lovitura de imagine pentru Rusia si Lavrov mai ales, care nu doar ca a fost primit ”colegial” in Biroul Oval de Trump, dar probe fotografice o dovedesc, comenteaza ziarul.

Intalnirea lui Trump cu Lavrov a fost anuntata de Casa Alba ca fara accesul presei, ceea ce insemna ca presa nu poate face fotografii sau documenta eveneimentul. ”Fotograful nostru oficial si fotograful lor oficial - si atat”, a declarat sub protectia anonimatului un consilier de la Casa Alba.

Ulterior, Casa Alba s-ar fi infuriat pe gestul rusilor de a publica imaginile."Casa Alba furioasa dupa ce guvernul rus a publicat poze de la intanirea lui Trump cu Lavrov/Kislyak. 'Ne-au pacalit', a spus un oficial despre rusi.'Mint'", a scris pe Twitter Jim Acosta‏, corespondent CNN la Casa Alba.

WH furious over Russian government photos of Trump meeting with Lavrov/Kislyak. "They tricked us," an official said of Russians "They lie."

— Jim Acosta (@Acosta) May 11, 2017