Moldovenii care isi doresc sa obtina vize pentru SUA trebuie sa stie asta: americanii au adoptat reguli mai stricte pentru acordarea acestora. Sunt solicitate informatii biografice din ultimii 15 ani

Regulile adoptate in 23 mai de Biroul pentru Management si Buget permit consulatelor sa ceara de la cei care vor vize numerele tuturor pasapoartelor detinute anterior, mesajele in mediile sociale online din ultimii cinci ani, adresele de e-mail si numerele de telefon din aceeasi perioada si informatii biografice privind ultimii 15 ani, inclusiv adresele, locurile de munca si calatoriile, relateaza Agerpres.

Un oficial din Departamentul de Stat a explicat ca se vor cere informatii suplimentare daca trebuie confirmata identitatea unei persoane sau pentru verificari mai riguroase legate de securitatea nationala.

Masurile sunt in concordanta cu promisiunea presedintelui Donald Trump ca va spori securitatea Statelor Unite si va intari controalele la frontiere. Criticii afirma ca noile chestionare sunt excesiv de dificile, vor duce la intarzieri in procesarea cererilor de viza si vor descuraja studentii si oamenii de stiinta care vor sa intre in SUA.

Noile reguli vor fi aplicate de urgenta timp de sase luni, in loc de termenul uzual de trei ani.

Raspunsurile la intrebari sunt voluntare, dar formularele chestionarelor avertizeaza ca refuzul de a furniza informatiile cerute poate intarzia sau impiedica procesarea cererilor de viza.