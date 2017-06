Americanii au aruncat milioane de dolari pe uniforme inutile pentru armata afgana. Ministrului i s-a parut imprimeul dragut

Contribuabilii americani au cheltuit, fara sa fie nevoie, 28 de milioane de dolari pentru uniforme destinate Armatei Nationale Afgane, a anuntat inspectorul general insarcinat cu monitorizarea cheltuielilor de razboi, John Sopko, citat de BBC News.

Potrivit oficialului, SUA a cumparat uniforme de camuflaj pentru padure, desi Afganistanul este acoperit in proportie de numai 2,1% de padure.

Decizia „nu a fost bazata pe o evaluare a cat de adecvata este pentr mediul afgan”, a scris el.

Un fost ministru afgan al Apararii, Abdul Rahim Wardak, a ales online imprimeul in 2007, pentru ca „i-a placut de a vazut”. Acesta a fost mai scump decat un model pe care armata SUA il cumparase deja.

“Intrebarea mea este, daca ministrului Apararii ii placea mov sau ii placea roza”, a spus Sopko.

“Vom cumpara, pur si simplu, uniforme roz pentru soldati si nu vom pune intrebaria Este o nebunie. Este pur si simplu o prostie”, a adaugat el.

“Am irosit 28 de milioane de dolari din banii contribuabililor tn numele modei, pentru ca ministrului Apararii i s-a parut ca imprimeul este dragut”, a subliniat oficialul.

De ani de zile, biroul lui Sopko critica Pentagonul pentru irosirea resurselor in cel mai lung razboi in care sunt implicate SUA.

In ianuarie, el a spus unui centru de reflectie din Washington ca exista dovezi ca liderii talibani au instruit comandantii sa cumepere combustibil, munitie si arme americane, de la soldati afgani, pentru ca este mai ieftin.

Pentagonul ia in calcul, in prezent, cresterea nivelului trupelor americane din Afganistan. Un anunt oficial este asteptat in cursul saptamanii.