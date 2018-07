Americanii au sarbatorit Ziua Independentei. Cu acest prilej toata tara a petrecut de la Atlantic pana la Pacific - VIDEO

Aniversarea a 242 de ani de independenta a fost insotita de parade si focuri de artificii organizate in marele orase din state. AMBIANTA La Washington au avut loc parade. Oameni din diferite state s-au adunat in capitala Statelor Unite pentru vedea marsul ce a avut loc pe Bulevardul Constitutiei.

Seara in Parcul National au fost lansate 6500 de focuri de artificii. La New York peste 300 de pompieri au facut o cursa de-a lungul unui rau purtand steagul Americii, iar in Texas a fost organizata o cursa cu masini retro.

Americanii nu-si imagineaza aceasta zi fara traditionalele hot-dog-uri, astfel ca au fost organizate concursuri de infulecare a acestor delicii. In fiecare an de ziua lor, americanii mananca in jur de 150 de milioane de Hod-dog-uri, suficient pentru a acoperi de cinci ori distanta dintre Washington si Los Angeles.

Ziua de 4 iulie marcheaza aniversarea Declaratiei de independenta a Statelor Unite ale Americii din 1776. Atunci 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit al Marii Britanii.