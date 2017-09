Americanii se pregatesc pentru un alt uragan devastator. Specialistii spun ca Irma este cea mai puternica furtuna din ultimii zece ani inregistrata in zona Atlanticului - VIDEO

Speriati de anuntul meteorologilor, oamenii din regiunile care ar putea fi lovite de uragan au golit rafturile magazinelor, iar soferii au facut cozi la benzinarii pentru a-si face plinul. Multi spun ca vor pleca pe la rude si prieteni, in locuri sigure. Si autoritatile au indemnat localnicii sa se evacueze, desi asigura ca au luat toate masurile pentru a evita victime sau pagube materiale majore.

Rick SCOTT, GUVERNATOR STATUL FLORIDA: ”Garda Naţională din Florida coordonează cu biroul naţional de pază pentru a mobiliza aproximativ 30 de mii de soldaţi, 4 mii de camioane şi 100 de elicoptere. Este încă prea devreme pentru a spune exact unde va lovi furtuna.”

Uraganul de categoria a cincea, maxima, aduce vant care atinge viteza de peste 290 de km pe ora. Primele in calea lui sunt insulele Leeward, din Caraibe. Daca isi mentine cursul actual, la sfarsitul saptamanii, Irma va lovi Haiti, apoi coastele Floridei, unde a fost declarata stare de urgenta. Saptamana trecuta, uraganul Harvey a provocat un adevarat dezastru in cateva state americane. A lasat in urma pagube de miliarde de dolari si a ucis 37 de oameni.