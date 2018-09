Americanii si-au luat ramas bun de la John McCain. Numerosi politicieni, dar si sotia si cei sapte copii ai cuplului au venit sa-i aduca un omagiu republicanului - VIDEO

Presedintele american a plecat la unul dintre cluburile sale de golf in ziua in care John McCain a fost inmormantat. Anterior, Trump a batjocorit public statutul de erou de razboi al politicianului, tinut captiv si torturat timp de 6 ani, in Vietnam. Ceremonia funebra s-a deschis cu discursul emotionant al fiicei lui McCain. Meghan a starnit ropote de aplauze cand a luat in deradere sloganul de campanie al lui Donald Trump, chiar in prezenta fiicei presedintelui, Ivanka.

Meghan MCCAIN, FIICA LUI JOHN MCCAIN: “America lui John McCain nu are nevoie sa-i fie redata maretia, pentru ca America a fost mereu mareata!”

George W. Bush si Barack Obama, care au pus capat ambitiilor prezidentiale ale lui John McCain - in primarele republicane din 2000, iar apoi in alegerile din 2008 - au marturisit ca senatorul i-a facut sa fie presedinti mai buni.

Barack OBAMA, FOSTUL PRESEDINTE AL SUA: “Presedintele Bush si eu suntem printre putinii norocosi care au concurat impotriva lui John la cele mai inalte niveluri ale politicii. El ne-a facut presedinti mai buni”

George W. BUSH, FOSTUL PRESEDINTE AL SUA: “Anumite vieti sunt atat de intense, incat e greu sa ti le imaginezi sfarsite, anumite voci sunt atat de vibrante si de distincte incat e dificil sa le concepi amutite. Un barbat care se odihneste rar, este pus sa se odihneasca. Absenta lui John e palpabila, precum tacerea de dupa un raget puternic de leu.”

Vaduva Cindy McCain nu si-a mai putut stapani lacrimile cand Soprana Renee Flemming a interpretat balada Danny Boy, o trimitere la radacinile irlandeze ale lui John McCain. Politicianul a murit sambata trecuta la varsta de 80 de ani, fiind rapus de cancer.