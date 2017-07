Americanii, suparati ca Ivanka i-a tinut locul lui Trump la G20: "Aratam ca o republica bananiera". Reactia lui Merkel

Donald Trump a starnit inca o data controverse. De data acesta indirect, prin fiica lui, Ivanka Trump. Sprancenele s-au ridicat in cercurile diplomatice dupa aparitia unei fotografii - facute de un oficial rus - in care femeia de afaceri in varsta de 35 de ani, fost model, sta pe locul lui Donald Trump, intre presedintele chinez Xi Jinping si premierul britanic Theresa May, la masa discutiilor, la summitul G20. Washington Post a numit momentul o incalcare a protocolului”.

Angela Merkel i-a luat insa apararea: "Delegatia decide daca presedintele poate fi prezent sau nu la un anumit moment al discutiilor. Ivanka Trump a facut parte din delegatia americana si este bine cunoscut ca lucreaza la Casa Alba si este angajata in diferite initiative."

Insa, aparitia fotografiei cu pricina alimenteaza acuzatiile de nepotism la adresa liderului american, care isi promoveaza membrii familiei in roluri cheie la Casa Alba. Pe Twitter, Ivanka a fost aspru criticata: Nu este calificata, nu este aleasa si ne face sa aratam ca o republica bananiera – au comentat americanii.

Surd la critici, Trump e un tata mandru de fiica lui: "Daca n-ar fi fiica mea, ar fi mult mai usor pentru ea. Probabil ca acesta e singurul aspect negativ cu care ea se confrunta, ca sa va spun drept. Sunt mandru de Ivanka, care este un avocat al cauzei femeilor antreprenor."