Ancheta continua in cazul atacului din Londra: Oamenii legii au facut perchezitii la locuinta atacatorului, identificat drept un cetatean britanicde 52 de ani, tata a trei copii si fost profesor - VIDEO

Oamenii legii au facut perchezitii la locuinta atacatorului, identificat drept Khalid Masood, un cetatean britanic in varsta de 52 de ani. Era tata a trei copii si fusese in trecut profesor.

”Era un bărbat de casă, obişnuia să îşi ducă copiii la şcoală în fiecare dimineaţă, avea grijă de grădină. L-am văzut de multe ori cum tăia iarba sau venea de la cumpărături.”

Barbatul era cunoscut de politie inca din 2003, cand a injunghiat un tanar. A ajuns in spatele gratiilor, unde s-ar fi radicalizat. Dupa 14 ani, a semanat teroare in capitala britanica. In urma atacului, cinci persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite.

Theresa MAY, PREMIER MAREA BRITANIE ”Pe lângă cei 12 britanici internaţi în spital, ştim că printre victime mai sunt trei copii francezi, doi români, patru sud-coreeni, un german...”

Dupa incident, politia a fcaut perchezitii la mai multe adrese. A arestat zece persoane banuite ca puneau la cale alte atacuri teroriste in Marea Britanie. Intre timp, sute de persoane s-au adunat in Piata Trafalgar pentru a aduce un omagiu victimelor.

La o zi dupa atac, podul Westminster a fost redeschis. Totusi, un numar mare de politisti ramane mobilizat pe strazi.