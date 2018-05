In accidentul din Ungaria, unde 9 romani si-au pierdut viata, sunt si doi soti, care au lasat in urma lor 7 copii - VIDEO

Ancheta este in plina desfasurare in cazul accidentului infiorator petrecut in Ungaria, unde 9 romani si-au pierdut viata. Microbuzul nu avea licenta pentru transportul de persoane, spun anchetatorii, iar cursa nu era legala. O familie si-a pierdut doi fii si nora. Printre victime sunt si doi soti, care au lasat in urma lor 7 copii.