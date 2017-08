Trei dintre cei cinci teroristi impuscati la Cambrils au fost identificati, iar soferul care a intrat cu furgoneta in multime la Barcelona se afla inca in libertate - VIDEO

S-a lasat liniste aseara pe bulevardul Las Ramblas. In fata unui altar improvizat din flori si lumanari, turistii si localnicii au adus un omagiu victimelor. 59 de oameni din cei 130 de raniti sunt inca internati, iar sapte dintre cei ucisi au fost identificati. Printre ei este Bruno Gulotta, un italian venit in vacanta alaturi de sotie si copii. El a murit salvandu-si copiii. Cand camionul a intrat in multime, barbatul s-a pus ca un zid in fata fiului si a fiicei. Nu a fost singurul italian ucis in atac. Luca Russo, un tanar inginer din Venetia a murit si el. Iubita lui a fost ranita.

Aceasta femeie venita din Belgia se afla in vacanta impreuna cu sotul si cei doi fii. A murit si ea. Lista continua cu un cetatean american, un canadian si un spaniol. Nu au fost identificate toate victimele si exista si disparuti, printre ei a fost si Julian Cadman, un baiat de 7 ani din Marea Britanie, care astazi a fost gasit de rude la unul dintre spitalele unde au fost dusi ranitii. Intre timp, cei care se aflau pe bulevardul Las Ramblas in momentul atacului, dar au supravietuit, descriu imaginile de groaza pe care nu si le pot scoate din minte.

”Copilul cu mama. A fost şocant să văd un copil care nu mai respira, cu capul spart. Mama lui era lânga el, îl ţinea în braţe, încerca să-l ajute, dar copilul nu se mişca şi nu respira.”

Autoritatile catalane au anuntat ca l-au identificat pe Moussa Oukabir printre cei cinci teroristi ucisi la Cambrils, la cateva ore dupa atacul de la Barcelona. Despre el se credea ca a fost soferul dubei care a intrat in oameni. Acum insa anchetatorii spun ca Younes Abouya-Agoub, un marocan de 22 de ani, se afla de fapt la volan si a reusit sa dispara.

In total, 12 oameni faceau parte din celula care a stat in spatele atentatelor de joi. Politia spune ca acestia pregateau atacuri mult mai ample. La Alcanar, intr-o casa folosita de suspecti, anchetatorii au gasit explozibili. Atacurile de joi seara au fost revendicate de gruparea Statul Islamic.