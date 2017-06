Ancheta privind tragedia aviatica de la Smolensk din 2010. Ce au gasit anchetatorii in sicriul presedintelui Lech Kaczynski

Procurorul Marek Pasionek care face parte din comisia de ancheta privind tragedia aviatica de la Smolensk din 2010 a dezvaluit ca in sicriul fostului presedinte Lech Kaczynski au fost gasite ramasitele altor doua persoane.

Totodata sicriile altor 11 victime contineau bucati de cadavre care apartineau altor persoane. Descoperirea a fost facuta dupa ce au fost analizate 24 de sicrie cu victimele tragediei, relateaza Reuters.

Marek Pasionek le-a spus reporterilor polonezi ca in 12 din cele 24 de sicrie redeschise de anul trecut, cadavrele au fost amestecate. Practic sicriele aveau jumatate de cadavru plus ramasite ale altor victime.

Spre exemplu in sicriul generalului Bronislaw Kwiatkowski existau 14 resturi de cadavru care apartineau altor sapte victime. Sicriul arhiepiscopului Miron Chodakowski continea jumatatea posterioara a cadavrului sau in timp ce jumatatea inferioara apartinea generalului Tadeusz Ploski.

Poland finds other body parts in coffin of president killed in 2010 crash: prosecutors https://t.co/jxPy82HNh2 pic.twitter.com/AtO7gOUeTE

— Reuters Top News (@Reuters) June 2, 2017

Analizele post mortem vor fi finalizate anul viitor. Anchetatorii polonezi au decis exhumarea victimelor pentru a verifica din nou cauza mortii, desi o parte dintre familii s-au opus.

In urma cu 2 luni, autoritatile poloneze au anuntat ca o noua analiza arata ca aparatul s-a dezintegrat in zbor, inainte de a atinge solul.

A fost sau nu un atentata Este intrebarea spinoasa care ii macina inca pe multi polonezi, la 7 ani de la catastrofa aeriana de la Smolensk, din Rusia.

Prima ancheta poloneza a fost facuta de precedentul guvern, de orientare liberala. Si s-a ajuns la concluzia ca a fost un accident cauzat de erori umane si de conditiile meteo nefavorabile.

Dar, partidul Dreptatii si Justitiei, al lui Jaroslav Kaczynski - fratele geaman al presedintelui mort in catastrofa aeriana - sustine inca ipoteza unei explozii.

Deflagratia s-ar fi produs la bord, inainte ca avionul sa se prabuseasca la Smolensk, in sud-vestul Rusiei. De asemenea, Moscova nu ar fi furnizat documentatie suficienta, sustin anchetatorii polonezi. Si, oricum, refuza in continuare sa predea Poloniei epava avionului TU-154 si cutiile negre.