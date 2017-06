Anchetatorii britanici vor sa afle care este motivului atacului asupra mocheii din Londra. Atacatorul nu ar fi extremist

Presa l-a indentificat pe atacator drept Darren Osborne, un britanic de 47 de ani.

Familia lui spune ca Osborne nu avea viziuni extremiste, dar ca traversa o perioada foarte grea. Individul a intrat cu o duba intr-un grup de musulmani.

Un om a murit si alti 11 au fost raniti.

Momentul in care politistii sosesc sa il aresteze pe Darren Osborne a fost surprins pe imagini, britanicul fiind imobilizat initial de martori. Agentii reusesc cu greu sa il scoata din mainile multimii furioase.

Suspectul este filmat apoi in duba politiei, aparent mandru de fapta sa, zambind si trimitandu-le bezele celor de afara.

Osborne a inchiriat o duba dintr-un oras situat aproape de Cardiff, unde locuia. A condus pana la Londra unde a intrat cu masina pe trotuar, aproape de moscheea din Finsbuy Park.

A lovit in plin un grup de credinciosi musulmani opriti intr-o statie de autobuz, pentru a-i acorda ajutor unui barbat caruia i se facuse rau. A fost un atac deliberat, au povestit martorii.

Darren Osborne s-a nascut in Singapore in 1969, insa a crescut in Marea Britanie. Are patru copii si recent se despartise de sotie. Membrii familiei si cunoscutii au fost socati sa ii vada chipul la televizor.

Rudele au emis un comunicat in care spun ca nu-si explica gestul barbatului. Trecea, intr-adevar, printr-o perioada grea, insa nu avea viziuni rasiste sau, cel putin, nu si le-a exprimat vreodata.

Totusi, in ultimele zile a avut loc o schimbare. Potrivit presei britanice, Osborne a fost dat afara de curand dintr-un pub, dupa ce s-a imbatat si a inceput sa ii injure pe musulmani.

Pe de alta parte, unii martori au acuzat autoritatile de dubla masura in anchetarea cazului si i-au acuzat pe politisti ca nu s-au grabit sa ajunga la fata locului.

Barbat: "Politistilor le-a luat o ora sa ajunga. Nu inteleg de ce. La atacul de la Podul Londrei, timpul de reactie a fost de 6 minute!"

In acest context tensionat, primarul Londrei, el insusi musulman, a tras un semnal de alarma.

Sadiq Khan, primarul Londrei: "Dupa atacul terorist de pe podul Westminster nu a existat asa o crestere a numarului de incidente motivate rasial, a atacurilor islamofobe. Asta s-a intamplat insa acum, Dupa atacul de la Podul Londrei. Va rog sa anuntati daca sunteti victime ale actelor violente, motivate rasial."