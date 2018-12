Anchetatorii din regiunea rusa Amur au deschis un dosar penal, dupa ce 26 de copii au fost infectati de hepatita C - VIDEO

Minorii infectati de Hepatita C, 26 la numar, s-au inbolnavit in diferite perioade. Un lucru insa este comun. Inainte de imbolnavire, toti acestia au urmat tratamente in spitalul regional pentru copii, dintr-un oras al regiunii ruse Amur.

Cel mai mic dintre copii are doi ani. Potrivit guvernatorului regional, cauza inbolnavirii ar fi neglijenta medicilor. Acestia sunt invinuiti ca au folosit in mod repetat obiecte de unica folosinta, cum ar fi manusi.

Aleksei LUBINSKII, ASISTENT AL SEFULUI DEPARTAMENTULUI DE ANCHETA, AL COMITETULUI DE INVESTIGATII DIN AMUR: A fost deschis un dosar penal in baza articolului 236 din prima parte a Codului Penal al Federatiei Ruse - incalcarea regulilor tehnice sanitare.

Potrivit unui deputat regional, angajatii Ministerului Sanatatii au facut inspectii la spital, dar nu au gasit deocamdata purtatorul de infectie. Daca vina medicilor va fi dovedita, acestia s-ar putea alege cu un an de inchisoare.