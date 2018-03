Andrei Gheorghe, jurnalist roman, interviu in 2014: “Daca maine ar incepe razboiul cu Rusia, as face o emisiune patriotica”

Jurnalistul a vorbit despre Revoluţie, radio şi politică.

I-a fost ruşine că nu a murit la Revoluţie

Cum e Andrei Gheorghe somnoros? Tot pus pe revoluţie şi cu un termos de cafea tot timpul la el. Vrea să schimbe radio-ul cu noul său show. “Totul a devenit mai soft, oamenii sunt mai moi, nu mai au curaj, nu mai experimentează de teama eşecului. Or radioul este exact neprevăzutul, trebuie să te surprindă tot timpul”.

Nimeni nu poate contesta că în materie de lucruri suprinzatoare, Andrei Gheorghe e maestru. L-am întrebat ce ar face dacă mâine am intra în război cu Rusia. “Dacă intrăm mâine în război cu Rusia, aş face o emisiune patriotică”, spune. “Niciodată n-o să stau capră. Mi-a fost ruşine că n-am murit la Revoluţie, tot timpul mi s-a părut că trebuie să îmi cer scuze. Nu că ne-ar chema cineva la război pe ăştia peste 35, dar dacă se ajunge la asta şi e nevoie de mine, pun mâna pe armă. Dacă mă sună armata română că nu se descurcă, vin şi ajut.”

“Vine baba să danseze”

Până atunci, a venit să ajute radioul să renască. L-a chemat postul care l-a făcut celebru în toată ţara, ProFM. “Anul ăsta s-a aruncat cu resurse în radio, nu cred că am mai văzut vreodată să se investească atât în acest domeniu. Aşa că vreau să le arăt că au au uitat să facă radio. E nevoie să le arătăm celor cred că se face doar cu glumiţe şi foarte soft. Nu, se face, tare, fără teamă.”

“Te înjură lumea, nu e nimic. Vine baba să danseze, trebuie să îşi pună chiloţi de tablă. Trebuie să o faci tare. Tot ce faci trebuie să faci tare. Să trăieşti până mori, Cunosc adolescenţi care au 80 de ani când dau Bac-ul.” Şi Andrei Gheorghe a luat-o tare. În primul sau matinal a vrut să-i atingă silicoanele Andei Adam. Nu i-a ieşit, aşa că o să încerce şi cu invitatul de mâine. Adică Grasu XXL.

De ce radio? “Radioul e mai liber. Am plecat din presă pentru că e de 10 ori mai cinstit să faci entertainment. Radio-ul e cel mai liber loc din media. Îţi dă un spaţiu infinit, o stare de libertate. Şi, de asemenea, viteză. La radio trebuie să reacţionezi, nu ai timp să eziţi. E extrem de dinamic, chiar şi fata de new media. Cuvântul în ureche e cu totul altfel decât cel citit, văzut, ajunge imediat la creier. Îl auzi dinainte să te naşti, încă din burta mamei. De asta bărbaţii cu vocea mea îi liniştesc pe copii.”

Ce-i place lui Andrei Gheorghe la hipsteri



“ProFM e un radio ascultat mai ales de tineri, crezi te mai asculta cineva?” “Pentru cei sub 30 de ani, Andrei Gheorghe nu înseamnă nimic. Dar eu am trăit într-o lume în care oamenii la vârsta mea îşi pregăteau pensia. Am 52 de ani, pe vremea mea, oamenii de vârsta asta începeau deja să îşi facă planuri de pensie. Eu în prag de pensie mă reinventez.” “O să te asculte hipsterii”. “Hipsterul e o glumă, e ca şi cum te-ai uita într-o oglindă strâmba. Ce e mişto totuşi la ei e că sunt curaţi. E un pas bun pentru nişte oameni care folosesc 2 tuburi de pastă de dinţi pe zi. Mă întreb cum fac cu ele, taie fiecare tub în şase bucăţi egale, care să le ajungă fiecare o lună?“

“Şi dacă nu merge emisiunea?” “Nu suport să pierd. I’m a sore loser. Am venit să fac audienţă. Vreau să demonstrez că radio se poate face şi altfel. Trebuie să începem să fim ascultaţi mai mult decât să fim auziţi.”“Dar nu te-ai plictisit de radio după atâţia ani?” “Un om inteligent nu se plictiseşte niciodată, numai boii se plictisesc. În mintea mea e mai mare înghesuiala decât în realitate”.

Când ajunge acasă bea sânge proaspăt



Se spun tot felul de grozăvii despre Andrei Gheorghe. Dacă îl întrebi dacă şi-a construit intenţionat această imagine, dă să te bată. “Voi îmi construiţi imaginea, voi îmi creaţi legendele. Toată această marea construcţie duce la mitologie. Legendă e mult mai mişto decât realitatea. Sună mai bine ‘Gheorghe s-a dus acasă, a deschis frigiderul şi a băut sânge proaspat’ decât ‘Gheorghe a deschis frigiderul şi a băut un suc’. 90% dintre oameni îşi dau seama că e o invenţie, dar tot le place, e ceva ce poţi să povesteşti. Am auzit atâtea tâmpenii despre mine că nici nu pot să spun care e cea mai fabuloasa legenda pe seama mea.”

Altfel, marea calitate a lui Andrei Gheorghe e una la care nu te aştepţi: empatia. “Îţi simt supărarea, veselia, sunt empatic. Dacă văd pe cineva căzând pe scări, mă dor oasele. Oamenii care nu au empatie sunt psihopaţi. Asta e definiţia clinică. I-am spus şi unui fost şef de-al meu, care urla la femeile de serviciu: ‘Te-ai gândit câte flegme ai în cafea? Că ele îţi aduc cafeaua’. Eu am fost chelner şi ştiu. După aia a renunţat la cafea ”.

Cum ar putea Andrei Gheorghe să ajungă ministru



Acum patru ani a fost consilier al unui ministru. Aşa că nu poţi să nu îl intrebi de politică, mai ales că susţine un candidat la preşedintie. Si daca s-ar întâmpla să câştige candidatul respectiv şi să-i propună un post de ministru? “Zic întotdeauna da. Foarte rar spun nu. Dar nu cred ca aş rezista mult. Nu-mi place sa fiu angajat. Sunt îngrozitor de liber. O ajut pe Monica Macovei pentru ca în ea cred. Întotdeauna am crezut în ea. Daca toţi imbecilii se adună ca să înjure un om, înseamnă că acel om merită sa fie ajutat.” “Şi dacă ar câştiga alt candidat?” “Nu are cum sa fie mai rău ca pe vremea lui Nastase. Şi oricum eu întotdeauna am dus-o mai bine cu aştia pe care îi detest. Macar ştii pe cine injuri”.

Gata interviul. Şi termosul de cafea. Andrei Gheorghe se duce acasă, să se culce pe lauri. “Azi-noapte în loc să dorm am făcut de 3 ori emisiunea în cap. Eu îmi propun să mă culc şi după aia să ies afară, să mă plimb, să citesc, să mă duc să înot. Nu mai preţuiesc gloria. Mi-am redobândit liniştea şi am reuşit să ajung sa îmi fac o existenţă relativ admirabilă”.