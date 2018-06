Angajatii din Republica Moldova, preferatii hotelierilor de pe litoralul romanesc: „Daca as putea, i-as lua numai pe ei”

Criza fortei de munca de pe piata romaneasca i-a obligat, anul acesta, pe hotelierii si pe proprietarii de restaurante sa caute angajati in afara granitelor. Astfel, o sa intalniti la mare, in Romania, cateva sute de moldoveni, dar si nepalezi si filipinezi. Spre deosebire de romani, acestia accepta salarii mai mici si, in plus, spun sefii lor, sunt mai harnici.