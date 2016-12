Angela Merkel a laudat reactia prudenta a germanilor dupa atentatul din Berlin: "Sunt mandra de raspunsul calm al oamenilor"

Anchetatorii germani cred ca suspectul tunisian dat in urmarire dupa atacul de luni de la Berlin este foarte probabil autorul atentatului, a anuntat joi ministrul de Interne german Thomas de Maiziere, citat de Reuters.

"Putem sa raportam azi ca avem informatii noi ca suspectul este foarte probabil cel care e responsabil de atac", a spus oficialul. " Au fost gasite amprente in cabina camionului si au fost gasite si alte dovezi", a adaugat el.

Cancelarul german Angela Merkel, care a aparut alaturi de Maiziere la Biroul Federal pentru Investigatii Criminale, a spus ca spera ca autorul atacului sa fie prins in curand si a spus ca este foarte mandra ca germanii au reactionat cu atat de mult calm.

"Am simtit multa mandrie zilele acestea cand am vazut calmul de care au dat dovada atat de multi oameni in aceasta situatie", a spus Merkel.

Potrivit AFP, mai multe operatiuni ale politiei erau in curs de desfasurare joi in Germania. Politistii se afla in cautarea unui tunisian in varsta de 24 de ani.

Initial, autoritatile germane retinusera un cetatean pakistanez suspectat ca ar fi fost autorul atacului, insa el a fost eliberat marti.

